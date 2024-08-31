تفاصيل الخلاف بين حلاق حميد الشاعري والفنان: تصعيد قانوني وفيديو يوثق الواقعة

حلاق حميد الشاعري.. كشف محمد نادر، الحلاق الشخصي للفنان حميد الشاعري، عن تفاصيل أزمة حادة نشبت بينهما، وذلك خلال ظهوره في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، أكد نادر أنه لن يتراجع عن حقه وسيقوم بمقاضاة الشاعري بعد تعرضه للإهانة خلال واقعة في صالون الحلاقة الخاص به، وتسرد الموجز تفاصيل الخلاف بينهم

بداية الأزمة واعتذار قسري وإهانة متكررة

بدأت القصة عندما أُجبر محمد نادر حلاق حميد الشاعري على تقديم اعتذار لحميد الشاعري بعد مشادة كلامية نشبت بينهما. نادر أشار إلى أنه شعر بالقهر والإهانة بعد إجباره على هذا الاعتذار، رغم أنه كان المظلوم في الواقعة. وبعد تفكير طويل قرر نادر عدم السكوت عن حقه، مشيرًا إلى أن شعوره بالظلم دفعه لنشر فيديو يوثق الحادثة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

#### تفاصيل الواقعة: ما وراء الكواليس

في تلك الحلقة من برنامج "خط أحمر"، تحدث نادر عن خلفيات الواقعة، موضحًا أن الفنان حميد الشاعري كان في حالة نفسية سيئة عند زيارته لصالون الحلاقة في التجمع الخامس. قال نادر: "نفسيته مكانتش حلوة في اليوم ده، وحاولت احتويه، وأنا من عشاقه وبسمع أغانيه، ولكن تصرفاته لا تحتمل".

خلال الحلاقة، طلب الشاعري من نادر الإسراع في العمل قائلاً له بحدة: "خلصني يا نادر"، وهدده بالذهاب إلى مكان آخر إذا لم يتم الحلاقة بالشكل المطلوب. نادر أوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مشادة بينهما، لكنها كانت الأكثر تأثيرًا، حيث تضمنت إهانة واضحة من الشاعري، الذي قام بإلقاء النقود على الأرض والبصق على نادر بعد أن أزال الفوطة من على جسده.

وكشف سابقا في فيديو عبر تيك توك قائلا :" انا مش عايز اطلع تريند، ومش هكبر الموضوع ، ولا صور مع قنوات انا اتظلمت، ومرضيتش أضره.



وشارك الفنان حميد الشاعري، منشورا له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، كأول منشور بعد أزمة إهانة الحلاق الخاص به في التجمع الخامس.

حميد الشاعري والحلاق

فيديو يوثق الإهانة وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد شهر من الواقعة، قرر محمد نادر حلاق حميد الشاعري نشر الفيديو الذي يوثق ما حدث داخل صالون الحلاقة. الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة، يظهر حميد الشاعري وهو يتحدث مع نادر بطريقة حادة، ثم يقوم بإلقاء النقود على الأرض بعد انتهاء الحلاقة. الفيديو، الذي كان بدون صوت، حظي بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من تصرفات الشاعري.

خلفيات شخصية.. تكرار الإهانة والتصعيد القانوني

حميد الشاعري والحلاق

نادر حلاق حميد الشاعري كشف خلال اللقاء أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للإهانة من قبل الشاعري، حيث أشار إلى أن هناك وقائع سابقة تضمنت إهانات لفظية، لكنه كان يتجاهلها حفاظًا على العلاقة بينهما. ومع ذلك، قرر نادر هذه المرة قطع علاقته نهائيًا بالفنان، وأبلغ مدير أعمال الشاعري بقراره. وأكد نادر أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقه بعد أن شعر بالإهانة الكبيرة.

رد فعل حميد الشاعري.. منشور غامض على انستجرام

حميد الشاعري

من جانبه، لم يقدم حميد الشاعري أي تصريح رسمي حول الواقعة، مكتفيًا بنشر مقطع من فيلم "العراب" على حسابه على انستجرام في المقطع، يتحدث البطل عن الثقة في الله وسيطرته على حياتنا، مما اعتبره البعض ردًا غير مباشر على الأزمة. هذا المنشور أثار المزيد من الجدل بين المتابعين، حيث تساءل البعض عما إذا كان الشاعري سيقدم اعتذارًا علنيًا أو توضيحًا لما حدث.

ردود فعل الجمهور.. انقسام وتباين في الآراء

انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أثار موجة من التفاعلات بين الجمهور. حيث عبر الكثيرون عن استغرابهم من تصرفات الشاعري، خاصة فيما يتعلق بإلقاء النقود على الأرض، وهي لقطة أثارت استياء الكثيرين. في المقابل، دعا آخرون إلى التروي وعدم القفز إلى استنتاجات قبل معرفة جميع تفاصيل الواقعة، مشيرين إلى أن الفيديو لم يظهر الصوت، وبالتالي قد تكون هناك جوانب أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.

العلاقة بين نادر والشاعري

الأزمة بين محمد نادر حلاق حميد الشاعري وحميد الشاعري تلقي الضوء على التعقيدات التي قد تنشأ في العلاقات بين الشخصيات العامة وأولئك الذين يعملون معهم. ومع تصاعد التوترات وتصريحات نادر حول اللجوء للقضاء، من الواضح أن هذه القصة لم تنته بعد. قد يكون لهذا الخلاف تداعيات أكبر في المستقبل القريب، حيث يترقب الجميع كيف سيتم حل هذه الأزمة التي أثارت جدلاً واسعاً على مستوى الرأي العام.

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