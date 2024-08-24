السميعة.. تفاعل جماهيري كبير في حفل حميد الشاعري بمشاركة نجوم الفن

أحيا الفنان حميد الشاعري حفلًا غنائيًا ضخمًا في الساحل الشمالي، بمشاركة نجوم التسعينات هشام عباس وإيهاب توفيق، وكان هذا الحفل مخصص للعاملين بقنوات mbc مصر، ولاقى هذا الحفل نجاحًا كبيرًا ورواجًا وانتشارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل.

حميد الشاعري

تفاصيل حفل حميد الشاعري

وتفاعل جميع الحاضرين مع حميد الشاعري خلال الغناء، ورقصوا وغنوا معه طوال الحفل، الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إذ صعد الكاتب مدحت العدل وشارك حميد الغناء بأغنية "قشر البندق" وسط تصفيق وتفاعل من الحضور، والذي ضم نخبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

كما رحب حميد الشاعري بكافة الحضور، وخص بالذكر الفنانة مي كساب والتي وصفها "بصديقته القريبة لقلبه"، كما رحب بالنجوم الحاضرين ومنهم إسلام إبراهيم أحمد فتحي، ومحمد جمعة، ونجوم الرياضة ضياء السيد وإسماعيل يوسف، كما قابل الموسيقار هاني فرحات بترحاب شديد، كما صعد الإعلامي مهيب عبدالهادي للمسرح وتفاعل مع حميد وغنى برفقته، كما حضر مجموعة من صناع المحتوى والإعلانات والمنتجين، ومن أبرزهم المنتج الفني ومخرج الإعلانات محمد شوقي.

حميد الشاعري

الأغاني التي قدمها حميد الشاعري خلال الحفل

غنى حميد الشاعري خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته، ومنها "عودة، قشر البندق، في سكوت"، وغيرها، كما شارك هشام عباس الغناء بفقرة استثنائية لاقت تفاعل كبير، وإشادات واسعة من الحضور.

كما ظهرت خلال الحفل شيرين السايس، والتي تصدرت التريند مؤخرًا بعد تداول فيديو لها مع الهضبة عمرو دياب منذ أيام وهي تغني أغنيته، وانتشر الفيديو وسط تساؤلات عن شخصيتها، والتقطت صورة تذكارية مع حميد الشاعري، كما التقطت العديد من الفيدوهات خلال الحفل، وكانت شيرين سايس قد قدمت في وقت سابق كوفر بصوتها لأغنية "أمي ثم أمي" التي صنعها حميد الشاعري منذ سنوات، وأصبحت أيقونة موسيقية لكافة الأجيال.

إطلالة حميد الشاعري في الحفل

واختار حميد الشاعري أن يرتدي ملابس تتناسب مع أجواء الحفلة الصيفية، والتي أقيمت على شاطئ جلامبو هاسيندا وايت، إذ ارتدي شورت أبيض وقميص أبيض وشوز أبيض.

بعد الحفل التف الجمهور حول حميد الشاعري من أجيال عمرية نختلفة، وذلك لالتقاط الصور التذكارية معه، ورحب الكابو بهم كعادته مع جمهوره، واستمر لساعات بعد الحفل وسط الجمهور لالتقاط الصور التذكارية.

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