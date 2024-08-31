سيرته بتقلبلي مزاجي.. شذى توجه اعتذارا لتامر حسني بعد تصريحات سابقة

في خطوة مليئة بالمشاعر، قدمت المطربة شذى اعتذارا علنيًا لصديقها الفنان تامر حسني، جاء هذا الاعتذار بعد تصريحات سابقة لها أثارت بعض الجدل حول علاقتها به، حيث تحدثت عن شعورها بعدم وقوفه بجانبها في بعض المواقف الحياتية، وتسرد الموجز تفاصيل المشكلة من البداية.

لقاء الاعتذار بين شذى وتامر حسني

التقت شذى بتامر حسني في إحدى الحفلات الفنية مؤخرًا، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وهذا اللقاء جاء كفرصة لشذى لتوضيح موقفها والاعتذار بشكل مباشر لتامر. كتبت شذى في تعليقها على الصورة: "من غير ما أفكر وأحاول ارتب الكلام إنت أكتر واحد في العالم عارف حبي ليك قد إيه... وعلشان غلاوتك كتير هبت معايا زيادة متزعلش مني".

منشور شذي علي انستجرام

تصريحات شذى السابقة حول تامر حسني

قبل هذا اللقاء، كانت شذى قد أثارت بعض التساؤلات حول علاقتها بتامر حسني خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "أنا سعيد" الذي يقدمه الإعلامي سعيد جميل على قناة "القاهرة والناس". في تلك المقابلة، أوضحت شذى أن سيرة تامر حسني أصبحت تؤثر على مزاجها بسبب شعورها بعدم وجوده بجانبها بعد وفاة والديها. وقالت: "سيرة تامر حسني بتقلبلي مزاجي... لكن تامر من وقت وفاة أبويا وأمي مظهرش، ولو ظهر بيظهر كضيف شرف".

شذي وتامر حسني

الأزمة الشخصية والمهنية لشذى

لم يقتصر حديث شذى على الجانب الشخصي فقط، بل تطرقت أيضًا إلى علاقتها المهنية بتامر حسني. وصفت شذى تامر بأنه أصبح "ضيف شرف" في حياتها، خاصة مع الأزمات التي تمر بها في السوق الفني وتغير ذوق الجمهور. وأكدت أنها كانت تتوقع من تامر دعمًا أكبر، قائلة: "تامر في إيده إنه يصلحلي حاجات كتير وأنا أستاهل ده لأن الصحاب لازم يكونوا ضهر لبعض".

الاعتذار ورسالة الصداقة

وقد أوضحت شذى في اعتذارها أن عتابها كان نابعًا من محبتها الكبيرة لتامر، مؤكدة أنه سيظل "صاحب عمرها" رغم كل شيء.

شذي

هذا الموقف يظهر أن الصداقة بين الفنانين قد تمر بتحديات، لكنها تظل قائمة على الاحترام المتبادل والقدرة على الاعتذار عندما يتطلب الأمر ذلك. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة بداية لصفحة جديدة في علاقة شذى وتامر حسني، مليئة بالتعاون والدعم المتبادل في الحياة الفنية والشخصية.

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