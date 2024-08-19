شذى تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "سكر مصر".. تفاصيل

تستعد المطربة شذى، لطرح أغنية جديدة لها تحمل عنوان "سكر مصر"، ومن المقرر طرحها خلال الأسبوع المقبل، وهي من كلمات وألحان محمود هلال، توزيع شيندي خليل، وهي من إنتاج شركة tune للمنتج تامر حسن.

شذى تعيش حالة من النشاط الفني

وفي سياق آخر، تعيش شذى حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث طرحت أغاني كثيرة خلال الفترة الماضية حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، يرصد الموجز تفاصيل تلك الأغاني منها أغنية بعنوان "اخلع"، التي طرحتها في شهر إبريل الماضي، وهي من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار.

أغاني شذى

كما طرحت شذى، مؤخرًا أغنية تحمل عنوان "اللي ما يتسموا"، وكانت من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبوطالب وتوزيع وميكس وماستر تميم، وأغنية أخرى بعنوان"مخ تخين"، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس، وأيضًا أغنية بعنوان "إجمدي" وكانت من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف، بالإضافة لأغنية "ناجحة" التي طرحتها في شهر يونيو الماضي، على قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات محمود كلازا، ألحان كريم نيازي، توزيع أحمد عبد السلام، والبوستر تصوير عماد قاسم.

وكانت المطربة شذى قد أعلنت مؤخرًا انفصالها عن زوجها، رجل الأعمال المعروف، بعد فترة زواج استمرت أكثر من عام ونصف العام.

تفاصيل الانفصال

وكشفت المطربة شذى عن تفاصيل انفصالها، في تصريح صحفي لها قالت فيه:"انفصالي عن زوجي كان منذ أول العام ولكن ما كنتش حابة أقول ولكن لقيت الموضوع اتسرب والناس بتسألني، وزي الزواج ما فيه إشهار الطلاق أيضًا فيه إشهار، والحمد لله ربنا مش بيعمل حاجة وحشة".

التركيز على العمل

وأضافت شذى: "أكيد ربنا شايل لي الأحسن، والحمد لله دي أحسن ليَّ وربنا يوفقني في اللي جي، ومن ساعة ما الموضوع دا حصل وأنا مركزة في شغلي ونزلت أغنيتين ورا بعض".

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