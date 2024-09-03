حادثان مروريان منفصلان يسفران عن إصابات متعددة في العاشر من رمضان

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حادثين مروريين منفصلين خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرا عن إصابة 9 أشخاص بجروح وكدمات مختلفة. يستعرض الموجز التفاصيل خلال التقرير التالي

الحادث الأول: وقع انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بلبيس - العاشر من رمضان، أمام شركة الكهرباء بمدخل المدينة. أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

الحادث الثاني: في حادث منفصل، انقلبت سيارة ربع نقل على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي أمام إحدى الشركات بالمدينة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح منفصله في الجسد تم نقلهم إلى نفس المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًين بوقوع الحادثين، وانتقلت على الفور إلى مكان الحادثين لمعاينة الموقع ورفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.



أسباب غير واضحة لوقوع الحادثين:

لم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب الحادثين، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السرعة الزائدة والإهمال في القيادة قد يكونان السبب وراء وقوع هذين الحادثين.

نصائح للسلامة:

في ظل تكرار مثل هذه الحوادث، تدعو الجهات المعنية قائدي المركبات إلى الالتزام بحدود السرعة المسموح بها، وعدم التسرع، والتركيز أثناء القيادة، والابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والتأكد من صلاحية المركبة قبل الانطلاق.



دعوة للمسؤولية:

تحذر الجهات المعنية من خطورة الحوادث المرورية، وتدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية والالتزام بقواعد المرور، حفاظًا على أرواحهم

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