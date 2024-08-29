تستعرض لكم جريدة الموجز، آخر تطورات حادث حلمية الزيتون اليوم، فقد شهد طريق كوبري حلمية الزيتون حادثًا مروريًا مروعًا، حيث انقلبت سيارة نقل كبيرة (تريلا)، ما أدى إلى شلل تام في حركة المرور وتكدس كبير للسيارات.

وانتقلت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة الوضع ومحاولة فتح الطريق.

آخر تطورات حادث حلمية الزيتون

انقلبت سيارة النقل الكبيرة بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. الحادث تسبب أيضًا في كسر ماسورة المياه الرئيسية بميدان حلمية الزيتون نتيجة حدوث هبوط أرضي.

آخر تطورات حادث حلمية الزيتون.. قطع المياه عن عدة مناطق وهبوط الأرضي

تأثير الحادث على حركة المرور والمرافق

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إغلاق مؤقت للطريق القادم من إدارة التجنيد بمصر الجديدة أعلى كوبري الحلمية. تسبب الحادث في تكدس السيارات وحدوث فوضى مرورية، وقد تم توجيه فرق المرور لتخفيف الازدحام وإجراء تحويلات مرورية لضمان سير الحركة بشكل أفضل.

آخر تطورات حادث حلمية الزيتون.. قطع المياه عن عدة مناطق وهبوط الأرضي

جهود الإنقاذ والإصلاح

وضمن آخر تطورات حادث حلمية الزيتون، تواصل فرق الإنقاذ جهودها لرفع التريلا باستخدام معدات خاصة من حي الزيتون، في حين تعمل فرق الطوارئ على إصلاح ماسورة المياه المتضررة ومواجهة آثار الهبوط الأرضي.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن عدة مناطق نتيجة الكسر، وقامت بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب لتوزيعها على المناطق المتأثرة.

حوادث متكررة على الطرق السريعة

يأتي هذا الحادث بعد أسبوع من حادث تصادم مروري مروع على الطريق الدائري بمنطقة الرماية، حيث اصطدمت نحو 25 سيارة نقل وملاكي، مما أسفر عن وقوع 26 إصابة.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لضمان السلامة على الطرق وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

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