صور حادث طريق الفيوم الصحراوي.. «9 وفيات و7 مصابين»

شهد طريق الفيوم الصحراوي في نطاق مركز سنورس حادث تصادم مروع بين عدد كبير من السيارات، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، وتم نقل مصابين حادث طريق الفيوم الصحراوي بسرعة إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية، في حين تم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى لإعداد تقرير الصفة التشريحية وانتظار تصريح النيابة بدفنهم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

صور حادث طريق الفيوم

حادث طريق الفيوم

حادث طريق الفيوم الصحراوي اليوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة إشارة بوقوع حادث تصادم على طريق الفيوم الصحراوي، تفيد بوقوع حادث تصادم كبير بين عدد من السيارات في نطاق مركز سنورس. على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين إلى المستشفى، في حين تم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة المستشفى.

حادث طريق الفيوم

أسماء مصابين حادث طريق الفيوم الصحراوي

كما تم الإعلان عن أسماء المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج:

إيمان أحمد عبد اللطيف محمد، 55 عامًا، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن وكدمة بالكتف الأيسر.

حنان رمضان محمد حسن، 50 عامًا، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر والكتف.

إيمان رمضان محمد حسن، 35 عامًا، من القاهرة، مصابة بكدمات شديدة بالظهر والساق الأيسر.

محمد عادل أحمد محمد، 32 عامًا، من الفيوم، مصاب بجرح بالساعد الأيمن واشتباه بإصابة PC.

وليد مختار عباسي، 24 عامًا، من الفيوم، مصاب باشتباه إصابة PC وكسر بالساق الأيمن.

فرحات عزيز فرحات، 30 عامًا، من منشأة طنطاوي سنورس، مصاب بكسور مضاعفة بالساقين والذراعين وجروح بالوجه.

فتوح عبد العزيز عبد التواب، 22 عامًا، من سنورس، مصاب بكسر مضاعف بالساق.

رفع حطام حادث طريق الفيوم الصحراوي واستعادة حركة المرور

و في أعقاب الحادث، قامت الإدارة العامة للمرور بدفع مجموعة من المعدات الثقيلة لرفع حطام السيارات المتصادمة واستعادة حركة المرور التي توقفت بسبب الحادث. عمليات رفع الحطام وإعادة فتح الطريق تمت بسرعة لضمان عودة الانسيابية المرورية في المنطقة.

تحقيقات الجهات المعنية في حادث طريق الفيوم

تواصل الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ولمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل

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شاهد بالفيديو.. حملات الإدارة العامة للمرور على طريق الفيوم الصحراوي