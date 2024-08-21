"العربيات اتعجنت في بعض".. تفاصيل حادث الدائري الذي أشعل مواقع التواصل

تصدّر حادث الدائري قوائم الأكثر تداولًا وبحثًا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم تناقل مجموعة من المشاهد الصادمة التي توثق للحادث المروع.

وكان حادث الدائري قد وقع في محافظة الجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وتسبب في وجود عشرات الضحايا، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية المزيد من التفاصيل عن حادث الدائري.

حادث الدائري

تفاصيل حادث الدائري

وتلقت عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من قيادات الطريق الدائري، أفاد بتصادم سيارتي نقل أحدهما تحمل مواد بناء "رمال"، وهو ما تسبب في توقف عدد من السيارات على الطريق، وتلاها دهس عدد من السيارات.

وسرعان ما أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، ومعاينة أسبابه، وقررت جهات التحقيق، التحفظ على سائق السيارة النقل المتسببة في الحادث، في حين انتقلت على الفور أجهزة المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ضحايا حادث الدائري

وتسبب حادث الدائري في تصادم 12 سيارة أعلي الطريق الدائري في محيط ميدان الرماية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة 24 مواطنا وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وتبين من المعاينة الأولية أن سيارة كانت متوقفة على الطريق الدائري ما أدي لتوقف عدد من السيارات وجاءت سيارة مسرعة واصطدمت بالسيارات المتوقفة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع حادث الدائري، موضحة أنه لم يسفر عن أي وفيات، بينما أصيب 24 مواطنا، تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ11 منهم في موقع الحادث، وتم نقل «مصابين إثنين» إلى مستشفى الهرم، ونقل 11 آخرين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

حادث الدائري

سبب حادث الدائري

ومن جانبها، قررت جهات التحقيق المختصة، عرض سائق سيارة النقل الثقيل "تريلا"، المتسبب في وقوع حادث الدائري على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعاطيه أي مواد مخدرة من عدمه.

ومن المقرر أن يقوم المختصين بالمصلحة بسحب عينة من دم السائق لمعرفة وجود أي مواد مخدره بالدم والقيادة تحت تأثيرها من عدمه.

حادث الدائري

صور حادث الدائري

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر حادث الدائري واصفين إياها بأنها مرعبة أكثر من الأفلام، إذ كتب مغرد على "إكس" واصفًا ما شاهده في مكان الحادث "سيارات مهُشمة و13 مصابًا على الأقل"، وقال آخر: "العربيات اتعجنت في بعض".

وعلق ثالث بقوله "السيارات أصبحت صفيح بسبب السرعة الزائدة".

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