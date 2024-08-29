بعد حكم الـ6 أشهر.. عصام صاصا أمام جنايات الجيزة بعد قليل في قضية تزوير مع أخرين

يمثل مطرب المهرجانات عصام صاصا اليوم أمام جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، في أولى جلسات محاكمته بتهمة تزوير أوراق رسمية هو وشقيقه و2 أخرين .

عصام صاصا متهم بتزوير محرر رسمي

حيث تم إحالة القضية رقم 11659 لسنة 2024 في جنايات قسم الجيزة الي المحكمة الجنائية لمعاقبة عصام طه طلعت "عصام صاصا" و محمد طه طلعت ومحمود الجوهرى وطلعت ابو العلا لإتهامهم بتزويرمحرر رسمي .

وذلك بعد تحريات الأموال العامة وكشفها أن محمد طه شقيق عصام صاصا ومحمود الجوهرى قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965أ _ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب وذلك بالاتفاق ومساعدة المتهم الرابع وهو موظف سابق وذلك بتوجيهات عصام صاصا بأمرهم بالتزوير .

وحكمت جنايات الجيزة في قضية تعاطي المخدرات وقيادة السيارة تحت تأثير مخدر بالسجن 6 أشهر مع الشغل ، وتم انقضاء الدعوى بالتصالح في واقعة القتل عن غير عمد أعلي الدائري التي يستعرض “ الموجز ” تفاصيلها في هذا التقرير.

تفاصيل واقعة اتهام عصام صاصا بالقتل

كانت السلطات الأمنية في دولة الإمارات، بالتنسيق مع الإنتربول المصري قد ألقت القبض على مغني المهرجانات المعروف عصام صاصا، وذلك بعد إدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول، بسبب اتهامه في قضايا تعاطي المخدرات ودهس شخص أعلى الطريق الدائري.

تعود بداية قضية عصام صاصا إلى يوم الإثنين 6 مايو، عندما ألقت السلطات القبض عليه بتهمة دهس شخص على الطريق الدائري بمنطقة المنيب. تم التحقيق معه وأخلي سبيله لاحقًا بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، إلا أن القضية لم تنتهِ بعد، حيث تظل التهم الموجهة إليه قائمة بانتظار ما سيسفر عنه التحقيق والمحاكمة.

وتحدث جمال مفتاح، شقيق الشخص الذي اتهم صاصا بدهسه، عن تفاصيل الحادثة المؤلمة عبر مداخلة تلفزيونية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، موضحا أن شقيقه كان في طريقه إلى عمله صباحًا، ووقف منتظرًا الحافلة عندما صدمه شخص وصفه بالشاب المتهور، مما أسفر عن وفاة شقيقه على الفور.

وأشار جمال مفتاح إلى أن جثة شقيقه كانت في حالة يرثى لها نتيجة شدة الاصطدام، وقال: "أنا بغسل أخويا مفيش فيه حتة سليمة"، موضحًا أن الحادثة لم تكن نتيجة عبور غير قانوني للطريق، كما زعمت بعض وسائل الإعلام، بل حدثت بينما كان شقيقه واقفًا على الرصيف.

اقرأ أيضا

رغم حبسه.. عصام صاصا يعلن طرح أجدد أغنياته "الدنيا قاسية"

كيف دعم مطربي المهرجانات الشعبية عصام صاصا بعد الحكم عليه؟

