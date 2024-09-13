رئيس الوزراء يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجي الجامعات الأهلية 2024

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية 2024 (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة)، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظي مطروح، والقاهرة، وجنوب سيناء، والسويس، والجيزة، ورؤساء الجامعات ونوابهم، ورؤساء مجالس الأمناء، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي،بالمتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.

حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية 2024

ويستعرض الموجز من خلال هذا التقرير تفاصيل الحفل.

حفل تخرج أول دفعة للجامعات الأهلية 2024

وخلال كلمته، قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، شكره للقيادة السياسية على دعمها الكامل لمنظومة التعليم العالي، وخصوصًا الجامعات الأهلية، كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حضوره حفل تخريج أول دفعة من ثلاث جامعات أهلية دولية بدأت الدراسة فيها عام 2020-2021، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس اهتمام رئيس الوزراء بالتعليم العالي والبحث العلمي، كما ثمن جهود وزراء التعليم العالي السابقين، وبخاصة د.خالد عبدالغفار خلال فترة توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان في هذا الشأن.

إنشاء 7 جامعات أهلية جديدة عن جامعات حكومية

وأشار الوزير إلى أن فكرة إنشاء الجامعات الأهلية تعود إلى عام 1908 مع تأسيس جامعة الملك فؤاد الأول، التي أصبحت جامعة القاهرة الحالية، وبيّن أنه تم إحياء هذه الفكرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا 20 جامعة أهلية وأهلية دولية وأهلية مُنبثقة عن جامعات حكومية، مع نحو 200 كلية تقدم برامج تعليمية متطورة، تشمل أكثر من 410 برنامجًا بينيًا، بالإضافة إلى البرامج التقليدية، موضحًا أن هذا العام تمت الموافقة على إنشاء 7 جامعات أهلية جديدة عن جامعات حكومية، والتي سيبدأ العمل بها عام 2025-2026، مما سيرفع عدد الجامعات الأهلية إلى 27 جامعة بحلول عام 2025، مضيفًا أن استفادة هذه الجامعات الأهلية من الموارد البشرية والمادية للجامعات الحكومية، تجعلها تجربة رائدة، وتساهم في نقل الجامعات إلى مختلف أنحاء مصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن رؤية الوزارة في تطوير منظومة التعليم العالي، ترتكز على تعزيز البرامج البينية في الجامعات الأهلية، وهذه البرامج تتيح تعليمًا متميزًا لتخصصات متداخلة، لمواكبة تحديات الحاضر، وتغيرات سوق العمل، مشيرًا إلى أنه تماشيًا مع برنامج عمل الحكومة، فقد تم تجهيز الجامعات الأهلية، ليس فقط من الناحية المادية، بل أيضًا من ناحية تدريب أعضاء هيئة التدريس على تصميم البرامج البينية بالتعاون مع خبراء دوليين.

شراكات عالمية للجامعات الأهلية

وأوضح الوزير أنه في إطار تدويل التعليم، وهو أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تسعى الجامعات المصرية، وخاصة الأهلية منها، لإقامة شراكات مع العديد من الجامعات العالمية، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية لديها شراكات مع جامعات (لويفيل، جان مولين، ويست فرجينيا، جيمس ماديسون، هيروشيما، أريزونا)، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى ربط مُخرجات الجامعات بالكيانات الاقتصادية في كل إقليم، مشيرًا إلى انضمام الجامعات الأهلية لفرق التصنيف؛ استعدادًا لإدراجها في التصنيفات الدولية، مع تدريب الكوادر؛ لضمان تحقيق هذا الهدف؛ مما يعكس التزام الدولة بجودة التعليم العالي، ويُعزز من مكانة الجامعات دوليًّا.

حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية 2024

وأكد عاشور أن الفكر الاستباقي الذي تبنته الدولة المصرية ساهم في زيادة إقبال الطلاب على الجامعات الأهلية، فقد شهد عام 2021/2022 تسجيل حوالي 8000 طالب وطالبة، وارتفع العدد في 2022/2023 إلى 21000 طالب وطالبة، بينما بلغ في عام 2023/2024 أكثر من 42000 طالب وطالبة، ومن المُتوقع أن يتجاوز عدد المقبولين هذا العام ليصل إلى 60000 طالب وطالبة، ليصل إجمالي عدد الطلاب المُلتحقين بالجامعات الأهلية والأهلية الدولية والأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية إلى أكثر من 150000 طالب وطالبة.

مساهمة الجامعات الأهلية في المبادرات المجتمعية

وأشار الوزير إلى مساهمة الجامعات الأهلية في العديد من المبادرات المجتمعية بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة، مثل: مبادرة "حياة كريمة" والمبادرات الرئاسية الأخرى التي تُعزز الهوية الوطنية وتوطد علاقة الطلاب بالمجتمع، كما تولي هذه الجامعات اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية المتنوعة، بما في ذلك الرياضية والثقافية، حيث تشارك الجامعات الأهلية في أنشطة الابتكار وريادة الأعمال.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تخريج دفعة جديدة من الجامعات الأهلية الدولية هو بداية مشوار طويل من الإنجازات، فهذه الجامعات ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل منارات للعلم والإبداع، تساهم في تشكيل مستقبل مصر، قائلاً: "واثقون أن خريجي هذه الجامعات سيكونون قادة المستقبل، مزودين بالمعرفة لمواجهة التحديات العالمية"، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم ليس فقط بنجاح الطلاب، بل بمستقبل مُشرق للتعليم العالي في مصر، وإنجاز اليوم هو خطوة نحو غد أكثر إشراقًا، مُعبرًا عن فخره واعتزازه بالخريجين، قائلاً لهم: "أنتم اليوم تتخرجون، فاستمروا في هذه الرحلة الطموحة بإصرار وعزيمة، فالمستقبل بين أيديكم، وأنتم قادرون على صناعته".

حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية 2024

ومن جانبه، ألقى الدكتور عادل العدوي، ممثل مجالس أمناء الجامعات الأهلية الثلاث، ووزير الصحة الأسبق، كلمة خلال الحفل، حيث بدأ بتقديم الشكر لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه الكبير ودعمه لإنشاء هذه الجامعات الأهلية، وتوفير الإمكانات اللازمة لإقامتها، كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حضوره الاحتفالية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجالس الأمناء في مواجهة التحديات والصعوبات؛ لتحقيق نجاح هذه التجربة العلمية المميزة.

جامعة العلمين الدولية

ومن جانبه، صرح الدكتور عصام الكردي أن احتفالنا بتخريج أول دفعة من طلاب جامعة العلمين الدولية يُمثل نقطة انطلاق بارزة في مسيرة التعليم العالي، ويعكس الفخر بإنجازات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعد من أحدث جامعات الجيل الرابع، بفضل بنيتها التحتية الذكية، وقد توسعت الجامعة من 6 إلى 10 مجالات دراسية بحلول عام 2024/2025، ليصل عدد الطلاب إلى حوالي 7000 طالب وطالبة، مؤكدًا أن الخريجين الآن في بداية مرحلة جديدة من مسيرتهم المهنية، ونحن فخورون بما أنجزوه، ونتطلع إلى مساهمتهم الفعالة في تنمية مجتمعاتهم، متقدمًا بخالص التقدير والامتنان للقيادة السياسية على دعمها المستمر للتعليم العالي، موجهًا الشكر لرئيس الوزراء على حضوره الكريم، وكل ما قدمه للجامعات المصرية من جهد ودعم.

جامعة الملك سلمان الدولية

وصرح الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بأن الجامعة تعُد صرحًا علميًا بارزًا ورمزًا للشراكة الفعالة بين التعليم والتأهيل لسوق العمل، معربًا عن سعادته البالغة بالاحتفال بتخرج الدفعة الأولى من الجامعة في مجالات متنوعة مثل: (السياحة والضيافة، والألسن، واللغات التطبيقية، والفنون والتصميم، والعلوم الإدارية، والزراعات الصحراوية، والعلوم الأساسية، وعلوم الحاسب)، مشيرًا إلى أن الجامعة قد عملت على تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الخريجين، حيث تم تطبيق أحدث المعايير الدولية خلال فترة الدراسة؛ لضمان جودة التعليم والتأهيل.

حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية 2024

جامعة الجلالة الدولية

ومن جانبه، أكد الدكتورمحمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن إجمالي طلاب الجامعة بلغ أكثر من 8600 طالب لعام 2023 - 2024، يدرسون في 41 برنامجًا أكاديميًّا ضمن 13 مجالًا دراسيًّا في القطاعات الطبية، والهندسية، والأدبية، موضحًا أن الجامعة قد قامت بزيادة أعداد البرامج الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، لتصل إلى 45 برنامجًا في 14 مجالًا دراسيًّا، بما في ذلك 9 برامج دراسية تقدم شهادات مزدوجة بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف طرح أكثر من 20 برنامجًا دراسيًّا بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية في الفترة المقبلة، وأن الدفعة الأولى لخريجي الجامعة التي يتم تكريمها قد تخرجت في 6 مجالات دراسية: (الإنتاج الإعلامي، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، العلوم الصحية التطبيقية، الفنون والتصميم، وعلوم التمريض)، فضلاً عن تخرج 6 طلاب ممن حصلوا على منح رئاسية في مجال علوم الحاسب.

حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية 2024



جدير بالذكر أن الدراسة في الجامعات الأهلية (جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، وجامعة الملك سلمان الدولية) بدأت في عام 2020، ومنذ ذلك الحين، انتظمت الدراسة في مختلف البرامج والكليات بنجاح، وهي جامعات ذكية من الجيل الرابع، وتعتمد الدراسة بها على استخدام الرقمنة والأنشطة التفاعلية.

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