أبرز تصريحات رئيس الوزراء في حفل الجامعات الأهلية .. أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بحضور حفل تخريج الدفعة الأولى من الجامعات الخاصة، قائلاً: "ننسب هذا الفضل إلى صاحب الرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي".

تصريحات رئيس الوزراء

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، الاحتفال الذي أقيم بالمتحف المصري الكبير بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الخاصة المصرية الجديدة، ومن بينها جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، وجامعة الجلالة بالسويس، وجامعة العلمين الدولية بمطروح، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والخاصة والجامعات التكنولوجية، وأولياء أمور الخريجين.

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وقدم رئيس الوزراء شهادات التخرج لطلاب الدفعة الأولى من الجامعات الخاصة.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء في حفل الجامعات الأهلية

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله الحفل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبدأت فعاليات الحفل بعرض فيلم وثائقي عن قرار إنشاء الجامعات الخاصة وبدء الدراسة فيها ومنها جامعة الجلالة والعلمين الدولية والملك سلمان الدولية وانتظام الدراسة فيها، كما عرض الفيلم لقطات من عدد من هذه الجامعات التي تقدم في كلياتها برامج تتوافق مع أحدث المعايير العالمية في هذا المجال، وذلك وفقاً للقواعد واللوائح التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

واستمع ممثلو خريجي الجامعات الخاصة الثلاث بعد ذلك إلى كلمات مشتركة، وقدم مجموعة من الطلاب مسارهم الدراسي في الجامعات الخاصة التي درسوا فيها، ومن بينهم أحد الطلاب الذين درسوا في جامعة الجلالة في مجال اللوجستيات وسلاسل التوريد، وطالب آخر تخصص في مجال القانون الدولي في جامعة العلمين الدولية، وطالب سعودي من جامعة الملك سلمان الدولية تخصص طب، وطالب من كلية الفنون والتصميم في الجامعة ذاتها.

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وأشاد الطلاب بتجربة الدراسة في الجامعات الخاصة، مبرزين الارتباط بين الجانب النظري. وخلال الدراسة تم الأخذ بعين الاعتبار الواقع العملي الذي مكنهم من اكتساب المهارات بالإضافة إلى دراسة العلوم والفنون المختلفة، ومكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء في حفل الجامعات الأهلية

وتضمن الاحتفال عرضاً فنياً مميزاً للسوبرانو المصرية العالمية فرح الديباني.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء في حفل الجامعات الأهلية

ويقدم لكم موقع الموجز، أبرز تصريحات رئيس الوزراء في حفل الجامعات الأهلية ، والتي جاءت كالتالي:ـ

إنشاء الجامعات الأهلية حلم تحول إلى حقيقة

يجب أن ننسب هذا الفضل كله لصاحب هذه الرؤية والذي أصر على تنفيذها على الوقت بأسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

نضع الحلم ونصر على تحقيقه بعزيمة وبأعلى جودة

الحمد لله، إحنا في عهد الجمهورية الجديدة، والحلم الذي يتم وضعه يكون هناك إصرار وعزيمة لتحقيقه بأعلى جودة ممكنة.

إنشاء جامعات بعتبرها صروح علمية بكل ما تعنيه الكلمة من الصفر في وسط هذه الصحراء الجرداء.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء في حفل الجامعات الأهلية

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