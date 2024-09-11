تراجع حاد للتضخم.. رئيس الوزراء يطمئن المواطنين على الاقتصاد بمؤشرات دولية واعدة

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أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والاستقرار، مشيراً إلى عدد من المؤشرات الدولية التي تدعم هذا التفاؤل، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

تحسن في مؤشرات الاقتصاد

وأوضح مدبولي أن صندوق النقد الدولي أشاد بقدرة الحكومة المصرية على السيطرة على التضخم، مما يعكس ثقة دولية في السياسات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن أظهر تحسناً لافتاً في الأداء الاقتصادي المصري، حيث تجاوز المؤشر الـ 50 نقطة لأول مرة منذ أربع سنوات، وهو دليل على النمو الإيجابي والثقة في السوق المصرية.

منطقة قناة السويس

أشار رئيس الوزراء إلى أن منطقة قناة السويس لم تعد مجرد ممر ملاحي، بل تحولت إلى منطقة اقتصادية صناعية كبيرة تعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود ومواجهة التحديات، مشيراً إلى شهادات المؤسسات الدولية التي تثبت هذا التفوق.

اتفاقيات تجارية واستثمارية

ولفت إلى أنه تم توقيع 6 عقود استثمارية مع الشركات الصينية بإجمالي 1.6 مليار دولار، مما يعزز من الشراكات الاقتصادية بين مصر والصين، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت أيضاً زيادة في حجم التبادل التجاري مع تركيا، مما يشير إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

توقعات مستقبلية

وتوقع رئيس الوزراء أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025، معتبراً ذلك إنجازاً كبيراً يعكس جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني.

هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم التحديات الراهنة، مما يطمئن المواطنين بمستقبل اقتصادي واعد لمصر.

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الارتفاع الأخير في نسبة التضخم بنسبة نحو 0.5% كان متوقعًا لزيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مؤخرًا ويعد بخفض التضخم لأقل من 10% بنهاية 2025.

وأوضح أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية، موجها التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

ووجه التهنئة فى مؤتمر صحفى، لأبطال الألعاب البارالمبية، قائلا: "بشكرهم نيابة عن الشعب المصرى لانهم رفعوا اسم مصر عاليا".

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