الحكومة تعلن حزمة تسهيلات ضريبية غدا.. قرارات هامة ينتظرها المستثمرين على أحر من الجمر

تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تقديم حزمة تسهيلات ضريبية جديدة للمستثمرين لدعم الاقتصاد، وزيادة عجلة الإنتاج، وتوفير فرص عمل للشباب، وعليه يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غداً الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء، منها الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة.

ويعقب اجتماع المجلس مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير المالية، حيث سيتم الإعلان عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، والتي نكشف تفاصيلها عبر الموجز.

الحكومة تعلن حزمة تسهيلات ضريبية غدا

نقلت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل أن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية سيكشفان عن تفاصيل حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى إلى أن وزارة المالية ستفتح حواراً مجتمعياً لمناقشة التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية في مصر، وتقديم حلول لها.

وأكد المصدر في تصريحاته لقناة إكسترا نيوز أن القرارات الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

من جهتها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل على تنفيذ توجيهات وزير المالية لتحقيق نقلة نوعية في تحسين العلاقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، وتعزيز الثقة والتواصل الفعّال بين المصلحة والأفراد والشركات.

فوائد طرح حزمة تسهيلات ضريبية جديدة

يأتي تطوير وتحديث النظم الضريبية ضمن أولويات مصلحة الضرائب، حيث تشمل الفوائد التالية:

مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية:

تطوير منظومة العمل الضريبي بما يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية.

استغلال الإمكانات الكبيرة:

تحسين النظام الضريبي عبر تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً.

تيسير العبء على الممولين:

تبسيط عملية ملء وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً عبر الويب.

تقديم خدمة فعّالة:

تمكين الممولين من الوصول إلى سجلاتهم الضريبية الإلكترونية على مدار الساعة دون الحاجة إلى برامج إضافية.

تخزين المعلومات:

تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول لتخزين التعاملات الخاصة بالضريبة والوصول إليها من أي مكان.

إدارة السجلات إلكترونياً:

تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لسهولة إدارة السجل الضريبي عبر التطبيقات المتاحة.

حل المشكلات الضريبية:

تشكيل لجنة مشتركة لدراسة وحل المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الغرف التجارية.

الإصلاح الضريبي:

التركيز على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين وتشجيع الاستثمار كهدف رئيسي للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

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