الحكومة تكشف حقيقة حذف أصحاب الإنترنت الأرضي من بطاقات التموين

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة حذف أي مواطن يمتلك الإنترنت الأرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات التموين، والتي نرصدها لكم عبر الموجز.

حقيقة حذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي من بطاقات التموين

انتشرت على بعض صفحات التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بصدور قرار بحذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات الدعم التمويني.

وقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكدًا عدم صحة ما يُشاع حول حذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات التموين، موضحًا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. كما أكد المركز استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم.

وأشار المركز إلى أن عملية الحذف والاستبعاد من بطاقات التموين تتم بناءً على معايير محددة ودقيقة يتم الإعلان عنها رسميًا، وأن امتلاك الإنترنت الأرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول ليس ضمن المحددات التي تستوجب الاستبعاد من الدعم. وناشد المركز المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

ما الفئات التي يتم حذفها من بطاقة التموين؟

وحددت وزارة التموين، الفئات التي يجري حذفها من بطاقة التموين، خلال عمليات التحديث المستمرة، وفق بيان نُشر سابقًا، كالتالي:

- من يتقاضون رواتب أكثر من 9600 جنيه.

- أصحاب الشركات ذات رأس المال الكبير.

- من يسددون ضرائب عالية.

- أصحاب الصادرات والواردات الكبيرة.

- من يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء.

- من يدفعون فواتير هاتف محمول مرتفعة.

- من يدفعون مصروفات مدرسية عالية.

- أصحاب الأراضي الزراعية الكبيرة «10 أفدنة فأكثر».

- أصحاب السيارات الحديثة أو أكثر من سيارة.

- من لا يصرفون حصصهم التموينية بانتظام.

- من تعدوا على الأراضي الزراعية.

- من تركوا بطاقاتهم لدى البقالين أو المخابز.

- في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم حذفهم.

- في حالة سفر أحد أفراد الأسرة وعدم حذفهم.

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