التموين تطرح زجاجة الزيت بسعر 50 جنيهاً داخل معارض أهلاً مدارس

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح زجاجة الزيت وزن كيلو بسعر 50 جنيهاً داخل معارض أهلاً مدارس الذي يشهد افتتاحه وزير التموين شريف فاروق بمدينة نصر، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

معرض أهلاً مدارس بمدينة نصر

وأوضح علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة ستنظم لأول مرة معرضاً بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية على مساحة 1000 متر مربع، وسيبدأ في استقبال المواطنين اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية من خلال العديد من المبادرات، من ضمنها معارض "أهلاً مدارس" التي ستنطلق في جميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات المحلية، وتوفر كافة مستلزمات المدارس بأقل الأسعار في مصر، بالإضافة إلى إقامة معرض رئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر.

وأضاف الوزير خلال اجتماع مع الغرف التجارية، أن معارض "أهلاً مدارس" ستستمر من 5 إلى 20 سبتمبر، مشيرًا إلى أن معارض "أهلاً مدارس" ستوفر مجموعة من الخدمات للمواطنين، منها الكشف الطبي على الأسنان والعيون، وعرض منتجات غذائية وكراسات وأقلام وحقائب مدرسية. كما سيتم تخصيص أجنحة خاصة للشركات الحكومية لعرض منتجاتها بأسعار مناسبة للمستهلكين.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

- سجل سعر زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيه.

- سجل سعر سكر معبأ كيلوجرام بـ 12.60 جنيه.

- سجل سعر فول معبأ 500 جرام بـ 9 جنيهات.

- سجل سعر مكرونة 400 جرام بـ 7.75 جنيه.

-سجل سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بـ 18 جنيها.

-سجل سعر صلصة 300 جرام بسعر بـ 8 جنيهات.

-سجل سعر عدس مجروش 500 جرام بسعر بـ 21 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

- سجل سعر صابون تواليت 125 جراما بـ 7.50 جنيه.

- سجل سعر مسلى صناعي 800 جرام بـ 36 جنيهًا.

- سجل سعر بسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات.

- سجل سعر فول معبأ 500 جرام بـ 9 جنيهات.

- سجل سعر مربى أنواع 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

- سجل سعر صابون غسيل 125 جراما بـ 3 جنيهات.

- سجل سعر بسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

- سجل سعر صلصة 300 جرام بـ 8 جنيهات.

- سجل سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بـ 18 جنيهًا.

- سجل سعر بسكويت يويوز سادة بـ 1.50 جنيه.

- سجل سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

- سجل سعر شاي ناعم 40 جراما بـ 5 جنيهات.