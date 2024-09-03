منهم المخالفين وسارقي الكهرباء.. إجراءات صارمة لحذف بطاقات التموين

إجراءات صارمة لحذف بطاقات التموين.. أصبحت من الموضوعات الأكثر بحثًا عبر شبكة الإنترنت إذ يرغب العديد من المواطنين التعرف على الفئات المقرر لهم حذف بطاقات التموين الحاصة بهم والتي سبق وحذرت منها الحكومة.

وبناءً على ذلك تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة لبدء تفعيل قرار حذف بطاقات التموين، ووضع إجراءات صارمة لحذف بطاقات التموين.

إجراءات صارمة لحذف بطاقات التموين

تأتي تطبيق إجراءات صارمة لحذف بطاقات التموين والتي سبق ووجه بها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري، بسرعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء وهي حذف سارقي التيار الكهربائي من بطاقات الدعم، بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

إنهاء ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

الموجز يرصد ما كشفته وزارة الكهرباء، عن إجراء دراسات جدية خلال الفترة الحالية لدراسة البدائل المختلفة لـ إنهاء ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وفقد الكهرباء، حيث أكدت مصادر مسئولة من داخل الوزارة بأن عدد من سيتم حذفهم من بطاقة التموين من سارقى التيار والمخالفين سيصل إلى 5 ملايين مواطن.

إجراءات صارمة لحذف بطاقات التموين

وأشارت إلى تفاصيل إجراءات صارمة لحذف بطاقات التموين، منوهة بأن عدد من قدم على العداد الكودى من أصحاب المبانى المخالفة قارب على 4 مليون و500 ألف مواطن وهناك عدد كبير ممن تم تحرير محاضر سرقة لهم سواء لديهم عداد قانونى أو لا ووصل إجمالى عدد سارقى التيار حوالى 5 مليون مواطن، الأمر الذى سيتم على أساسه حذف من لديه بطاقة تموين منهم وهذا ما تحدده وزارة التموين، بينما الكهرباء سيقتصر عليها تسليم كشوف ببياناتهم للوزارة .

تسليم وزارة التموين كشوفات تتضمن أسماء 500 ألف مواطن لرفع الدعم عنهم

كما انتهت شركات توزيع الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية من تسليم وزارة التموين كشوفات تتضمن أسماء 500 ألف مواطن كمرحلة أولى لرفعهم من دعم السلع وحذفهم من بطاقة التموين.

حلول للحد من الفقد الفنى وسرقة التيار الكهربائي

وتأتي إجراءات صارمة لحذف بطاقات التموين بعد زيادة نسبة السرقات التى تعدت 2 مليار سنويًا، لذلك تتبع وزارة الكهرباء عدة حلول للحد من الفقد الفنى وسرقة التيار الكهربائي .

ومن جهته شدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوزارة التموين بضرورة وصول الدعم لمستحقيه.

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