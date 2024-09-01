اطمن على الدعم.. إيقاف تحديث بطاقات التموين رسميا (تفاصيل)

انتهت الفترة التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث بيانات 7126 بطاقة تموينية، وذلك وفقًا لما أعلنه أحمد كمال، المتحدث باسم الوزارة. كانت الوزارة قد أعلنت عن ضرورة تحديث البيانات بسبب وجود مشكلات تتعلق بعدم صحة البيانات المسجلة لأصحاب تلك البطاقات، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسباب طلب التحديث

أوضحت وزارة التموين في وقت سابق أنها أوقفت أكثر من 7 آلاف بطاقة تموينية بسبب عدم صحة بيانات حامليها. وشمل ذلك حالات وجود أقارب غير مباشرين للمستفيدين الفعليين من الدعم، مما استدعى تدخلًا سريعًا لتصحيح الوضع.

تحديث البيانات: هدفه التنقية وليس الحذف

أكدت وزارة التموين، تحت إشراف الدكتور شريف فاروق، أن الهدف من تحديث البيانات هو تنقية قائمة المستفيدين من الدعم دون استبعاد الفئات الأكثر احتياجًا. وشددت الوزارة على أهمية استمرار تحديث البيانات وتقديم المستندات المطلوبة إلى مديريات التموين ضمن المهلة المحددة للـ 7126 بطاقة.

إجراءات جديدة من مجلس الوزراء

في سياق آخر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار الحكومة برفع الدعم عن الأفراد الذين يتم إثبات تورطهم في سرقة التيار الكهربائي. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لمكافحة سرقة الكهرباء والحفاظ على حقوق الدولة. كما تم إلغاء نظام الممارسة وتوجيه البدء في تركيب عدادات كودية لجميع المخالفين، مع ضرورة تقديم تقارير دورية لمتابعة التطورات. تهدف هذه الخطوات إلى توفير ما يقارب 4 مليارات جنيه من المخصصات الكهربائية.

وتسعى وزارة التموين إلى تحسين دقة بيانات البطاقات التموينية من خلال تحديثها، بينما تتخذ الحكومة إجراءات حازمة لمكافحة سرقة الكهرباء وضمان استخدام الدعم بشكل فعال.

وكان قد كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل جديدة تتعلق بقرار رفع الدعم التمويني عن فئات محددة، وذلك بناءً على قوائم أرسلتها وزارة الكهرباء، تشمل الأفراد المتورطين في سرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى مستغلي سيارات ذوي الهمم دون وجه حق، والمعتدين على الأراضي الزراعية.

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