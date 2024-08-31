التموين تتوعد 3 فئات بالحرمان النهائي من الدعم.. هل أنت منهم؟

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل جديدة تتعلق بقرار رفع الدعم التمويني عن فئات محددة، وذلك بناءً على قوائم أرسلتها وزارة الكهرباء، تشمل الأفراد المتورطين في سرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى مستغلي سيارات ذوي الهمم دون وجه حق، والمعتدين على الأراضي الزراعية. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

قوائم سارقي الكهرباء والمخالفين الأخرى

وأوضح المصدر أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة التموين ووزارات أخرى لضبط ملف الدعم التمويني وضمان وصوله لمستحقيه. وأضاف أن القوائم المرسلة من وزارة الكهرباء تحتوي على أسماء وبيانات الأشخاص الذين يسرقون التيار الكهربائي، كما تشمل القوائم أيضًا الفئات التي تستخدم سيارات المعاقين بشكل غير قانوني، وأولئك الذين يقومون بالتعدي على الأراضي الزراعية. وأكد المصدر أن أعداد المخالفين الذين تم إرسال بياناتهم كبيرة للغاية، لكن لم يتم حصر العدد الإجمالي بعد.

وأشار المصدر إلى أنه في حال ثبوت المخالفات على أي شخص من القوائم، سواء بسرقة التيار الكهربائي أو الحصول على سيارات ذوي الهمم دون وجه حق أو التعدي على الأراضي الزراعية، فإنه سيتم استبعاده من منظومة الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم ولن يكون بإمكانه العودة إليها مرة أخرى.

جهود وزارة الكهرباء لمكافحة سرقة التيار

وفق تصريحات المصادر المسؤولة، فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية انتهت من تسلم كشوفًا تتضمن أسماء وأرقام قومية لكل من تمت محاسبته على سرقة التيار، وذلك لاتخاذ إجراءات عاجلة بحقهم ووقف الدعم المقدم لهم. وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إرسال بيانات تخص 300 ألف شخص من سارقي التيار إلى وزارة التموين لرفع الدعم عنهم.

دراسات لإيجاد حلول نهائية لسرقة التيار

وأضاف الوزير أن الوزارة تجري حاليًا دراسات جدية لبحث بدائل مختلفة لإنهاء ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والفاقد في الشبكة، وذلك ضمن خطة عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة. وأشار إلى وجود تعاون محتمل مع شركات تكنولوجية مثل "هواوي" لتطبيق أجهزة ذكية تساعد في الكشف عن السرقات، مؤكداً أن هناك ثلاث تجارب قيد التنفيذ لاختيار الحل الأنسب.