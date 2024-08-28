آخر قرارات وزارة التموين في مصر.. وقف البطاقات نهاية أغسطس وهذا الحل الوحيد

ما هي آخر قرارات وزارة التموين ؟، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار بوقف بطاقات التموين في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة للمديريات التموينية قبل 31 أغسطس 2024، جاء ذلك في خطاب رسمي وجهته الوزارة إلى مديريات التموين على مستوى الجمهورية، تضمن توجيه رسالة للمواطنين تفيد بأن بطاقتهم التموينية سيتم إيقافها في الموعد المحدد إذا لم يقدموا المستندات اللازمة. وتستعرض لكم الموجز تفاصيل آخر قرارات وزارة التموين.

آخر قرارات وزارة التموين

الإجراءات المطلوبة لتفادي وقف بطاقة التموين

يجب على المواطنين مراجعة بون صرف الخبز الصادر من ماكينة المخبز، تاجر التموين، أو مستودع الدقيق.

إذا وجدت رسالة تفيد بضرورة تقديم المستندات، يجب التوجه فورًا إلى مكتب التموين التابع مع الأوراق المطلوبة لتفادي إيقاف البطاقة.

آخر قرارات وزارة التموين

الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة التموين

صورة البطاقة التموينية. صور بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية. صور شهادات ميلاد الأطفال المستفيدين من البطاقة التموينية. استمارة منع وقف بطاقة التموين (تتضمن رقم البطاقة وأسماء المستفيدين وصلة القرابة).

خطوات أخرى لضمان استمرار الدعم

ملء استمارة بيانات في مديريات التموين تتضمن رقم بطاقة التموين وأسماء المستفيدين والرقم القومي لكل منهم وصلة القرابة.

في حالة وجود شخص مستفيد ليس له صلة قرابة مع أفراد الأسرة، سيتم حذفه من البطاقة وإرسال تفاصيل الحالة إلى ديوان عام الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

تنبيه هام من وزارة التموين

تهيب الوزارة بالمواطنين الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة، لضمان استمرار استفادتهم من الدعم التمويني وعدم إيقاف بطاقاتهم.

حقيقة إلغاء السكر على البطاقات التموينية

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن إلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، وهو ما نفته وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل قاطع. أكدت الوزارة أنه لم تصدر أي قرارات تتعلق بإلغاء صرف السكر التمويني، وأن توزيع المقررات التموينية بما فيها السكر المدعم مستمر بانتظام لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية.

أكدت وزارة التموين أن صرف السلع التموينية، بما فيها السكر المدعم، مستمر بشكل طبيعي لكافة المستفيدين من الدعم، دون أي تغيير في الكميات المخصصة، مشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي لعدة أشهر مقبلة، مما يضمن استمرارية التوزيع دون انقطاع.

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