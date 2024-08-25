خطوة بخطوة.. كيفية استخراج الرقم السرى لبطاقة التموين.. إليك التفاصيل

يتعرض الكثير من المواطنين لفقد الرقم السري الخاص ببطاقة التموين، والذي بدونه تتوقف كل العمليات المتعلقة بالبطاقة، ولا يستطيعون الحصول على الدعم المطلوب، ولذا يتساءلون عن كيفية معرفة الرقم السرى لبطاقة التموين، وهو ما يوضحه موقع الموجز لكم عبر السطور التالية.

أهمية الرقم السرى لبطاقة التموين في مصر

يتكون الرقم السرى لبطاقة التموين من أربعة أرقام، ويستخدم لتسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر الإلكتروني، وإجراء العمليات المختلفة على البطاقة، مثل:

- الاستعلام عن رصيد البطاقة.

- الاطلاع على حركة الصرف من البطاقة.

- طلب صرف السلع التموينية.

- تسجيل رقم هاتف جديد للبطاقة.

- تغيير كلمة المرور للبطاقة.

تغير الرقم السري لبطاقة التموين

كيفية معرفة الرقم السرى لبطاقة التموين 2024



طلب الرقم السرى من مكاتب التموين

تعد هذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا لمعرفة الرقم السري لبطاقة التموين، حيث يمكن للمواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له، وتقديم طلب للحصول على الرقم السري، مع تقديم المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة بطاقة التموين.

وبعد تقديم الطلب، يقوم موظف مكتب التموين بتسجيل بيانات المواطن في النظام، وإصدار الرقم السري له، وإعطاؤه إياه.

معرفة الرقم السري من خلال موقع دعم مصر

يمكن للمواطن معرفة الرقم السري لبطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع دعم مصر الإلكتروني.

2. الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول».

3. إدخال رقم بطاقة التموين.

4. إدخال كلمة المرور.

5. الضغط على زر «نسيت كلمة المرور».

وبعد ذلك، سيظهر للمستخدم رسالة تطلب منه إدخال رقم هاتف محمول مسجل باسمه، ثم الضغط على زر إرسال.

وبعد إرسال رقم الهاتف، سيصل إلى الهاتف رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرقم السري لبطاقة التموين

- تاريخ الإصدار.

- تاريخ الانتهاء.

- توقيع صاحب البطاقة.

بطاقة تموينية

ويتم إصدار بطاقة التموين للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون مقيمًا في مصر.

- أن يكون من محدودي الدخل.

ولكي يحصل المواطن على بطاقة التموين، يجب عليه تقديم المستندات التالية إلى مكتب التموين التابع لمحل إقامته:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة ميلاد الأطفال.

- إيصال كهرباء أو غاز أو مياه.

ويتم صرف حصص السلع التموينية المدعومة من خلال منافذ البيع التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، وتشمل هذه السلع:

- الأرز.

- السكر.

- الزيت.

- الدقيق.

- المكرونة.

- العدس.

- الشاي.

- الجبن.

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