أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024.. الزيت بكام؟

أسعار السلع التموينية..أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادها لـصرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، وبدالي التموين, ويبدأ صرف السلع اعتباراً من يوم الأحد المقبل، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر.

نصيب الفرد في التموين

لم تُعلن الوزارة عن أي تغييرات في نصيب الفرد من التموين لشهر سبتمبر 2024, وسيتم صرف المقررات التموينية بدءاً من 1 سبتمبر لجميع حاملي البطاقات التموينية، البالغ عددهم 23 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون فرد، وفقاً لنصيب الفرد الذي حددته الوزارة مسبقاً:

زيت: زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة.

زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة. سكر: كيلو سكر لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر لكل بطاقة.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

وتستعرض جريدة “الموجز” أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 التي حددتها وزارة التموين, وجاءت كالتالي:

السكر: سجل سعر كيلو السكر المعبأ 12.60 جنيه.

سجل سعر كيلو السكر المعبأ 12.60 جنيه. الأرز: بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.

بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه. الزيت: قُدر سعر زجاجة زيت خليط 800 مللي بـ30 جنيهاً.

قُدر سعر زجاجة زيت خليط 800 مللي بـ30 جنيهاً. الشاي: وصل سعر علبة شاي ناعم 40 جراماً إلى 5 جنيهات.

وصل سعر علبة شاي ناعم 40 جراماً إلى 5 جنيهات. المكرونة: تراوحت أسعار المكرونة بين 6.50 جنيه للعبوة 400 جرام و13 جنيهاً للعبوة 800 جرام.

تراوحت أسعار المكرونة بين 6.50 جنيه للعبوة 400 جرام و13 جنيهاً للعبوة 800 جرام. الدقيق: سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ 18 جنيهاً.

سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ 18 جنيهاً. الفول: بلغت سعر العبوة 500 جرام من الفول 9 جنيهات.

بلغت سعر العبوة 500 جرام من الفول 9 جنيهات. العدس المجروش: قُدر سعر عبوة العدس المجروش 500 جرام بـ21 جنيهاً.

قُدر سعر عبوة العدس المجروش 500 جرام بـ21 جنيهاً. المسلى الصناعي: سجلت سعر العبوة 800 جرام من المسلى الصناعي 36 جنيهاً.

سجلت سعر العبوة 800 جرام من المسلى الصناعي 36 جنيهاً. الصلصة: بلغ سعر عبوة صلصة 300 جرام 8 جنيهات.

بلغ سعر عبوة صلصة 300 جرام 8 جنيهات. المربى: سجل سعر عبوة مربى 350 جراماً 16 جنيهاً.

سجل سعر عبوة مربى 350 جراماً 16 جنيهاً. التونة المفتتة: قُدر سعر عبوة تونة مفتتة 140 جراماً بـ18 جنيهاً.

قُدر سعر عبوة تونة مفتتة 140 جراماً بـ18 جنيهاً. الجبنة التتراباك: سجلت أسعار الجبنة التتراباك 14 جنيهاً للعبوة 250 جراماً و7 جنيهات للعبوة 125 جراماً.

أسعار السلع التموينة

مسحوق التنظيف: تراوحت أسعار مسحوق التنظيف بين 16 جنيهاً للعبوة العادية 800 جرام و25 جنيهاً للعبوة الأتوماتيك 800 جرام.

تراوحت أسعار مسحوق التنظيف بين 16 جنيهاً للعبوة العادية 800 جرام و25 جنيهاً للعبوة الأتوماتيك 800 جرام. الصابون: بلغ سعر عبوة صابون الغسيل 125 جراماً 3 جنيهات، بينما سجل سعر صابون التواليت 125 جراماً 7.50 جنيه.

بلغ سعر عبوة صابون الغسيل 125 جراماً 3 جنيهات، بينما سجل سعر صابون التواليت 125 جراماً 7.50 جنيه. اللبن الجاف: قُدر سعر عبوة لبن جاف 125 جراماً بـ25.50 جنيه.

قُدر سعر عبوة لبن جاف 125 جراماً بـ25.50 جنيه. الخل: سجل سعر عبوة خل 900 مللي 6 جنيهات.

سجل سعر عبوة خل 900 مللي 6 جنيهات. الملح: بلغ سعر عبوة ملح طعام 300 جرام 1.25 جنيه.

بلغ سعر عبوة ملح طعام 300 جرام 1.25 جنيه. مرقة الدجاج: قُدر سعر علبة مرقة دجاج تحتوي على 8 مكعبات بـ6 جنيهات.

قُدر سعر علبة مرقة دجاج تحتوي على 8 مكعبات بـ6 جنيهات. سائل غسيل الأواني: سجل سعر عبوة سائل غسيل الأواني 80 جراماً 3 جنيهات.

سجل سعر عبوة سائل غسيل الأواني 80 جراماً 3 جنيهات. البسكويت: تراوحت أسعار البسكويت بين 1.5 جنيه لعلبة بسكويت يويوز سادة 25 جراماً، و3.75 جنيه للبسكويت بأنواع مختلفة و2.75 جنيه لبسكويت ويفر بأنواع مختلفة.

تراوحت أسعار البسكويت بين 1.5 جنيه لعلبة بسكويت يويوز سادة 25 جراماً، و3.75 جنيه للبسكويت بأنواع مختلفة و2.75 جنيه لبسكويت ويفر بأنواع مختلفة. القهوة سريعة الذوبان: بلغ سعر عبوة قهوة سريعة الذوبان 18 جراماً 4 جنيهات.

بلغ سعر عبوة قهوة سريعة الذوبان 18 جراماً 4 جنيهات. الطحينة البيضاء: قُدر سعر عبوة طحينة بيضاء 140 جراماً بـ2.50 جنيه.

قُدر سعر عبوة طحينة بيضاء 140 جراماً بـ2.50 جنيه. حلاوة طحينية سادة: سجل سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جراماً 3 جنيهات.

السلع التموينية

وتلعب السلع التموينية دوراً أساسياً في دعم الأسر المصرية من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مدعمة, ويساهم هذا الدعم في تخفيف العبء المالي على المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة, وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان توفيرها بأسعار مناسبة.

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