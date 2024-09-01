غرامات تصل 25%.. إجراءات تصعيدية قوية من التموين ضد المخابز غير الملتزمة

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية فرض غرامات على المخابز البلدية التي تأخرت في تسديد مستحقات هيئة السلع التموينية المتعلقة بفروق تكلفة تصنيع الخبز، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

إجراءات تصعيدية ضد المخابز غير الملتزمة

أوضحت الوزارة في منشور رسمي أن وزير التموين وافق على خصم 25% من حصة الخبز المقررة للمخابز التي لم تسدد مستحقاتها للهيئة. يشمل القرار تحميل المخابز المتأخرة فائدة قدرها 25% عن كل يوم تأخير كمرحلة أولى. وفي حال عدم سداد المخبز للمديونية المستحقة، بالإضافة إلى الفائدة اليومية، خلال فترة سبعة أيام، سيتم عرض الأمر على الوزير لإيقاف حصة المخبز، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لضمان تلبية احتياجات المنطقة.

إيقاف حصص المخابز غير الملتزمة

أكد القرار أنه في حال إيقاف حصة المخبز بسبب عدم الالتزام، سيتم تخصيص تلك الحصة لمخابز أخرى ملتزمة تقع ضمن دائرة المخبز غير الملتزم. كما شدد القرار على تطبيقه الفوري وتعميمه على جميع مديريات التموين في مختلف المناطق.

تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير لمراجعة الطلبات التموينية

في سياق آخر، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، قراراً بتشكيل لجنة عليا مخصصة لمراجعة الطلبات التموينية المقدمة للوزارة. يرأس اللجنة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال اجتماعها الأول، وافقت اللجنة على 42 موضوعاً، ورفضت 44 موضوعاً آخر، كما قررت حفظ 53 موضوعاً إضافياً. وقد أضاف وزير التموين 14 اختصاصاً جديداً للجنة تشمل الإسناد للمخابز، تعديل الرخص، وتحويل المخابز من الغاز إلى السولار.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار بوقف بطاقات التموين في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة للمديريات التموينية قبل 31 أغسطس 2024، جاء ذلك في خطاب رسمي وجهته الوزارة إلى مديريات التموين على مستوى الجمهورية، تضمن توجيه رسالة للمواطنين تفيد بأن بطاقتهم التموينية سيتم إيقافها في الموعد المحدد إذا لم يقدموا المستندات اللازمة، موجهة أنه يجب على المواطنين مراجعة بون صرف الخبز الصادر من ماكينة المخبز، تاجر التموين، أو مستودع الدقيق، وإذا وجدت رسالة تفيد بضرورة تقديم المستندات، يجب التوجه فورًا إلى مكتب التموين التابع مع الأوراق المطلوبة لتفادي إيقاف البطاقة.

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