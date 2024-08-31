آخر مهلة لتحديث بطاقات التموين 2024.. وخطوات تجديد البيانات

يتساءل الكثيرون حاليًا عن آخر مهلة لتحديث بطاقات التموين 2024، وهي تلك الكلمات التي تصدرت محركات البحث في الساعات الأخيرة، وسط حالة من الترقب من قبل المستفيدين من الدعم التمويني الذي تقدمه الحكومة لمحدودي الدخل.

ومع تزايد عمليات البحث عنها وتصدرها قوائم محرك جوجل، يستعرض الموجز في السطور القادمة آخر مهلة لتحديث بطاقات التموين.

آخر مهلة لتحديث بطاقات التموين

وكانت وزارة التموين قد أرسلت خطابًا إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات، يفيد أنه في حالة ظهور رسالة لأي مواطن على بون صرف الخبز، مضمونه وف يتم إيقاف بطاقة التموين في موعد أقصاه اليوم السبت 31 أغسطس 2024، سيكون ذلك بسبب وجود أفراد على البطاقة ذي درجة قرابة غير معروفة، وعلى المواطن التقدم إلى مكتب التموين بصورة البطاقة والرقم القومي لأصحاب البطاقة لإثبات درجة القرابة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم فحص المستندات المقدمة من المواطن ومطابقة تلك المستندات بالأفراد المقيدين بـ البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن، ويتم إرسال كل الحالات إلى ديوان عام الوزارة في كشوف موضح بها اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية، وأيضا أسماء المستفيدين من الدعم والرقم القومي، وصلة القرابة.

آخر موعد لتحديث بطاقات التموين

ولفتت الوزارة إلى أنه في حالة وجود أحد الأفراد ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة يتم حذفه، وإرسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة في كشف موضح به اسم صاحب البطاقة وأيضا رقم بطاقة التموين والشخص المستفيد الذي ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة والرقم القومي له.

وأكّدت وزارة التموين على أهمية تحديث البيانات في موعد أقصاه اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024، وذلك لجميع المواطنين الذين تلقوا رسالة عبر بون صرف الخبز، مشيرة إلى أنه لابد من تسجيل رقم الهاتف المحمول لبطاقة التموين، فضلًا على أنه يمكن إتمام إجراءات تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات.

خطوات تحديث بطاقات التموين 2024

ومن خلال مجموعة من الخطوات يمكن تحديث بطاقات التموين على النحو التالي:

الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي.

إدخال رقم البطاقة التموينية «12 رقمًا» الموجود على البطاقة وبونات صرف الخبز.

تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة، ويجب أن يكون نفس الشخص المدون اسمه على بطاقة التموين.

إذا كان رقم الهاتف مسجلًا بالفعل في إحدى شركات الاتصالات، سيتم التسجيل بنجاح.

إذا تم إدخال رقم هاتف غير مسجل باسم صاحب البطاقة، فلن تقبل عملية التسجيل حتى يتم تسجيل الهاتف باسم رب الأسرة لدى إحدى شركات الاتصالات.

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