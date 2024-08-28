أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء 28-8-2024..التموين بكام؟

سعر السلع الغذائية.. تشهد أسعار السلع الغذائية في مصر تغيرات مستمرة، مدفوعة بالعديد من العوامل الاقتصادية مثل تكاليف الإنتاج، وتقلبات أسعار المواد الخام، وأسعار الصرف العالمية, وتعتبر السلع الغذائية من أساسيات الحياة اليومية للمواطنين، حيث تؤثر تقلبات أسعارها بشكل مباشر على ميزانيات الأسر ومستوى المعيشة, ومع تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية، ازداد اهتمام المستهلكين بمتابعة الأسعار بشكل يومي لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية بأفضل تكلفة ممكنة.

أسعار السلع الغذائية اليوم

ترصد جريدة “الموجز” متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بناءً على بيانات بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء, قد تختلف هذه الأسعار قليلًا عن المستويات السائدة في بعض مناطق الجمهورية, جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الأرز والفول

ارتفع سعر كيلو الأرز المعبأ إلى 34.37 جنيه، بزيادة قدرها 46 قرشًا.

كما زاد سعر كيلو الفول المعبأ ليسجل 54.40 جنيه، مرتفعًا بمقدار 46 قرشًا.

أسعار الدقيق والزيوت

شهد سعر كيلو الدقيق المعبأ انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 24.92 جنيه، بتراجع 5 قروش.

أسعار السلع الغذائية

أما لتر زيت عباد الشمس، فقد تراجع سعره إلى 77.37 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 3.45 جنيه.

وواصل لتر زيت الذرة انخفاضه ليصل إلى 93.4 جنيه، بتراجع قدره 94 قرشًا.

أسعار السكر والمكرونة

تراجع سعر كيلو السكر المعبأ إلى 36.57 جنيه بانخفاض قدره قرش واحد.

بينما ارتفع سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 31.26 جنيه، بزيادة طفيفة قدرها 3 قروش.

أسعار الغذائية

أسعار العدس والبيض

سجل سعر كيلو العدس المعبأ زيادة ليبلغ 65.6 جنيه، بارتفاع 31 قرشًا.

بينما ارتفع سعر البيضة الواحدة من البيض البلدي إلى 5.99 جنيه، بزيادة قدرها 9 قروش.

أسعار اللحوم والدواجن

ارتفع سعر كيلو اللحوم الطازجة إلى 393.07 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

وعلى الجانب الآخر، تراجع سعر كيلو الدواجن الطازجة ليصل إلى 97.41 جنيه، منخفضًا بمقدار 44 قرشًا.

أسعار الأرز والفول السائب

تراجع سعر كيلو الأرز السائب إلى 27.39 جنيه، بانخفاض قدره 41 قرشًا.

بينما شهد سعر كيلو الفول السائب زيادة ملحوظة ليصل إلى 44.15 جنيه، بارتفاع 1.04 جنيه.

أسعار الأجبان والألبان

ارتفع سعر كيلو الجبن الأبيض إلى 135.86 جنيه، بزيادة 42 قرشًا.

بينما تراجع سعر كيلو الجبن الرومي إلى 253.45 جنيه، منخفضًا بمقدار 4.45 جنيه.

تراجع سعر كيلو اللبن السائب ليصل إلى 28.74 جنيه، بانخفاض قدره 68 قرشًا.

سعر المسلي الصناعي

سجل سعر كيلو المسلي الصناعي ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 110.96 جنيه، بزيادة قدرها 13.98 جنيه.

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شوف وصلت كام .. أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024