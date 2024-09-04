تعرف على أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024.. تظل من أهم الموضوعات الخدمية التي تهم المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وتعد أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024 جزءًا أساسيًا من النظام الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث توفر الحكومة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من السلع الأساسية بأسعار مدعومة للمواطنين الحاصلين على بطاقات التموين.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024

علمًا أن أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024، تتأثربعدة عوامل، منها:

تعتمد مصر على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من السلع الغذائية، مما يجعل الأسعار المحلية تتأثر بتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية. تؤثر تكاليف النقل والإنتاج، بما في ذلك أسعار الوقود والكهرباء، على أسعار السلع التموينية. تلعب السياسات الحكومية دورًا كبيرًا في تحديد أسعار السلع التموينية، حيث تحاول الحكومة موازنة التكلفة مع القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تقديم الدعم.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار وبشكل دوري السلع المدعمة ضمن مقررات التموين عن شهر أكتوبر 2024 لأصحاب البطاقات، حيث يتم بدء الصرف بداية من كل شهر ميلادي لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات،.

أصحاب البطاقات التموينية

كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع ضمن أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024، ولهذا يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024 خاصة السلع الاستيراتيجية «الزيت والسكر والأرز» خلال الفترة الحالية، ومن المترقب أن يتم الصرف لـ أصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، كما توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفًا من السلع دون زيادة في الأسعار.

نصيب الفرد في التموين

ورغم عدم إعلان وزارة التموين عن أي تغيير في نصيب الفرد في التموين لشهر سبتمبر الجاري فإنه الحال خلال الشهر المقبل، وبناءً عليه سيتم صرف مقررات السلع التموينية للشهر المقبل لحاملي البطاقات والبالغ عددهم 23 مليون بطاقة حيث يتم صرف:

زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية بحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة.

كيلو سكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر لكل بطاقة.

الموجز يتناول خلال السطور التالية، قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024، والتي ستتضمن قائمة السلع التموينية لعدد 32 سلعة يتم صرفها على بطاقة التموين، كما نستعرض نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقة التموين، وكذلك أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024

دقيق معبأ (1 كجم) بسعر 18 جنيهًا.

ومكرونة معبأة (800 جرام) بسعر 13 جنيهًا.

فول معبأ (500 جرام) بسعر 9 جنيهات.

سكر معبأ (1 كجم) بسعر 12.60 جنيه.

أرز معبأ (1 كجم) بسعر 12.60 جنيه.

وزيت خليط (800 مللي) بسعر 30 جنيهًا.

كما تشمل القائمة شاي ناعم (40 جرام) بسعر 5 جنيهات.

ومكرونة معبأة (400 جرام) بسعر 6.50 جنيه.

وعدس مجروش (500 جرام) بسعر 21 جنيهًا.

ومسلى صناعي (800 جرام) بسعر 36 جنيهًا.

وصلصة (300 جرام) بسعر 8 جنيهات.

ومربى (350 جرامًا) بسعر 16 جنيهًا.

وتونة مفتتة (140 جرامًا) بسعر 18 جنيهًا.

وجبنة تتراباك (250 جرامًا) بسعر 14 جنيهًا.

وجبنة تتراباك (125 جرامًا) بسعر 7 جنيهات.

تتضمن القائمة مسحوق عادي يدوي (800 جرام) بسعر 16 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024

ومسحوق أتوماتيك (800 جرام) بسعر 25 جنيهًا.

وصابون غسيل (125 جرامًا) بسعر 3 جنيهات.

بسكويت يويوز سادة (25 جرام) بسعر 1.5 جنيه.

وبسكويت أنواع بسعر 3.75 جنيه.

وبسكويت ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

وقهوة سريعة الذوبان (18 جرامًا) بسعر 4 جنيهات.

وطحينة بيضاء (140 جرامًا) بسعر 2.50 جنيه.

وبار حلاوة طحينية سادة (40 جرامًا) بسعر 3 جنيهات.

وصابون تواليت (125 جرامًا) بسعر 7.50 جنيه.

ولبن جاف (125 جرامًا) بسعر 25.50 جنيه.

وخل 5% (900 مللي) بسعر 6 جنيهات.

وملح طعام (300 جرام) بسعر 1.25 جنيه.

وعلبة مرقة دجاج (8 مكعبات) بسعر 6 جنيهات.

وكيس سائل غسيل أواني (80 جرام) بسعر 3 جنيهات.

إيقاف بطاقة التموين

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق ووجهت وزارة التموين خطابا إلى مديريات التموين بجميع المحافظات، يفيد بأنه سيتم إيقاف بطاقة التموين وذلك في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة لمديرية التموين التابع لها، لافتة إلى أنه في حالة وجود الرسالة التي وردت ببون صرف الخبز يجب أن يحضر المواطن صاحب البطاقة التموينية جميع الأوراق المطلوبة، ويتوجه بها إلى مكتب التموين التابع له، وإلا فإنه سيتم إيقاف البطاقة التموينية.

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