كل ما تريد معرفته عن نصيب الفرد من التموين 2024

نصيب الفرد من التموين 2024.. يعد نظام التموين في مصر من أهم الأنظمة التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعومة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

ويقوم هذا النظام بتوزيع مجموعة من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل شهري، بناءً على عدد الأفراد المسجلين في بطاقة التموين، ولهذا زاد البحث مؤخرًا عبر جوجل عن نصيب الفرد من التموين 2024.

نصيب الفرد من التموين 2024

جاء البحث المتزايد عن نصيب الفرد من التموين 2024، تزامنًا مع بدء وزارة التموين من اليوم الأحد، في صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 على بطاقات التموين، ومن المقرر أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

والتي من خلالها توفر السلع المدعمة ضمن مقررات التموين عن شهر سبتمبر 2024 لأصحاب البطاقات، إذ يتم بدء الصرف اليوم لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وتوفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.

صرف مقررات التموين عن شهر سبتمبر 2024

وسبق أن حددت وزارة التموين قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 والأصناف المتاحة نصيب الفرد من التموين 2024 والدعم المقدم خاصة بعد قرارات وزير التموين الأخيرة بوضع ضوابط جديدة لصرف الدعم للمواطنين.

وبناءً على ذلك، الموجز يرصد نصيب الفرد من التموين 2024 الذي يهتم به قطاع عريض من قبل العديد من المواطنين خاصة مع بدء وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات التموين عن شهر سبتمبر 2024، اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك بواقع 50 جنيهًا لكل مواطن على بطاقات التموين حتى 4 أفراد و25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس، وذلك دون أي زيادة في الأسعار.

ومن المقرر أن يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية من خلال نصيب الفرد من التموين 2024، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، كما توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفًا من السلع دون زيادة في الأسعار.

نصيب الفرد في التموين لشهر سبتمبر 2024

اللافت للنظر أن وزارة التموين لم تكشف عن أي تغيير في نصيب الفرد في التموين لشهر سبتمبر 2024، وبناءً عليه يتم صرف مقررات السلع التموينية لشهر سبتمبر اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، لحاملي البطاقات والبالغ عددهم 23 مليون بطاقة، وفقًا للآتي:

زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية بحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة

كيلو سكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر لكل بطاقة.

وإليكم قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

نصيب الفرد من التموين 2024

قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

أرز معبأ (1 كجم) بسعر 12.60 جنيه.

وزيت خليط (800 مللي) بسعر 30 جنيهًا.

شاي ناعم (40 جرام) بسعر 5 جنيهات.

سكر معبأ (1 كجم) بسعر 12.60 جنيه.

ومكرونة معبأة (400 جرام) بسعر 6.50 جنيه.

ودقيق معبأ (1 كجم) بسعر 18 جنيهًا.

ومكرونة معبأة (800 جرام) بسعر 13 جنيهًا.

فول معبأ (500 جرام) بسعر 9 جنيهات.

وعدس مجروش (500 جرام) بسعر 21 جنيهًا.

ومسلى صناعي (800 جرام) بسعر 36 جنيهًا.

وصلصة (300 جرام) بسعر 8 جنيهات.

ومربى (350 جرامًا) بسعر 16 جنيهًا.

وتونة مفتتة (140 جرامًا) بسعر 18 جنيهًا.

وجبنة تتراباك (250 جرامًا) بسعر 14 جنيهًا.

نصيب الفرد من التموين 2024

وجبنة تتراباك (125 جرامًا) بسعر 7 جنيهات.

مسحوق عادي يدوي (800 جرام) بسعر 16 جنيهًا.

ومسحوق أتوماتيك (800 جرام) بسعر 25 جنيهًا.

وصابون غسيل (125 جرامًا) بسعر 3 جنيهات.

وصابون تواليت (125 جرامًا) بسعر 7.50 جنيه.

ولبن جاف (125 جرامًا) بسعر 25.50 جنيه.

وخل 5% (900 مللي) بسعر 6 جنيهات.

وملح طعام (300 جرام) بسعر 1.25 جنيه.

وقهوة سريعة الذوبان (18 جرامًا) بسعر 4 جنيهات.

طحينة بيضاء (140 جرامًا) بسعر 2.50 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة (40 جرامًا) بسعر 3 جنيهات.

علبة مرقة دجاج (8 مكعبات) بسعر 6 جنيهات.

كيس سائل غسيل أواني (80 جرام) بسعر 3 جنيهات.

بسكويت يويوز سادة (25 جرام) بسعر 1.5 جنيه.

بسكويت أنواع بسعر 3.75 جنيه.

بسكويت ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

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