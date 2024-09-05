رابط وخطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024

يتزايد البحث عن خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي لعام 2024، حيث يسعى العديد من المواطنين للحصول على المعلومات الدقيقة لضمان استحقاقهم للدعم المخصص. إليك الخطوات المطلوبة للاستعلام عبر موقع الموجز.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي

ادخل إلى بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط المتاح، حيث يوفر الموقع خدمات متعددة تشمل الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي.

اختيار خدمات التموين بعد الدخول إلى الموقع، اختر أيقونة "خدمات التموين"، ثم اضغط على "الاستعلام".

قم بإدخال رقم البطاقة التموينية في الخانة المخصصة، مع التأكد من إدخال الرقم بشكل صحيح.

اضغط على "استعلام" بعد إدخال الرقم لعرض البيانات

ستظهر لك كافة تفاصيل بطاقة التموين، بما في ذلك عدد الأفراد المدرجين ورصيد البطاقة من الدعم.

اقرأ الشروط والأحكام ثم اضغط على "موافقة".

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين 2024

لاستخراج بطاقة تموين جديدة، يجب توفير المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة ميلاد الأبناء.

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

برنت تأميني مختوم للأرملة أو المطلقة.

صورة كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

صورة بطاقة الأسر البديلة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة 2024

يمكن استخراج بطاقة تموين لأول مرة عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

من موقع دعم مصر:

الدخول على موقع دعم مصر. اختيار "خدمات تموينية" ثم "بطاقة تموين جديدة". إدخال الاسم، الرقم القومي، ورقم الموبايل. إدخال الكود المرسل وتأكيد الطلب.

من بوابة مصر الرقمية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية. اختيار "إصدار بطاقة تموين جديدة". إدخال المحافظة، الإدارة التموينية، ومكتب التموين. الموافقة على الشروط وإرسال الطلب.

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

يمكن الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية من خلال:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية. اختيار "خدمة التموين" ثم "استعلام عن صرف البطاقة". تحديد حالة البطاقة ومعرفة أسباب الإيقاف.

أسباب إيقاف بطاقة التموين 2024