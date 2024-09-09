مجانًا وفي دقائق.. طريقة تحديث بطاقة التموين 2024 لضمان استمرار الدعم

تحديث بطاقة التموين من الأمور التي تشغل قطاع كبير من مستحقي الدعم التمويني في مصر في الفترة الحالية، خوفًا من إيقاف البطاقات التموينية.

ويعتبر تحديث بطاقة التموين من أكثر الأمور الهامة التي يجب أن يقوم بها أصحاب البطاقات، من أجل ضمان الحصول على الدعم المخصص لهم من السلع والخبز، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة، طريقة تحديث بطاقة التموين وجميع التفاصيل المطلوبة عنها.

تحديث بطاقة التموين 2024

وكشفت وزارة التموين عن طريقة تحديث بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، في دقائق معدودة، ودون الحاجة لبذل الجهد أو المال، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع مصر الرقمية من هنــــا.

تدوين رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا.

كتابة رقم هاتف صاحب البطاقة التموينية على أن يكون الرقم مسجلًا باسمه في شركة المحمول.

الآن سيظهر لك أنه تم التسجيل بنجاح.

يذكر أنه من أجل تحديث بطاقة التموين، يجب أن يمتلك صاحب البطاقة هاتفًا مسجلًا باسمه، وأنه إذا تم تسجيل رقم هاتف غير مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية، لن يتم تحديث البطاقة، ويجب على المواطن تسجيل هاتفه المحمول في شركة الاتصالات باسمه.

تحديث بطاقة التموين من الخط الساخن

وإذا لم ترغب في تحديث بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، فيمكنك الاتصال بالخط الساخن 9136، وإرسال رقم «1» بعد ذلك، سيتلقى المواطن رسالة تحتوي على الرقم السري للبطاقة التموينية لتفعيلها.

كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين

وبعد توضيح طريقة تحديث بطاقة التموين، يمكنك الآن التعرف على كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين 2024، والتي تتيح معرفة عدد الأفراد الذين تم حذفهم من البطاقة لتطبيق محددات الاستبعاد من التموين عليهم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مصر الرقمية.

اختيار خدمات التموين.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

الضغط على ابدأ الخدمة.

عندما تظهر بيانات البطاقة التموينية، اضغط الموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على التالي.

ستظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد الأفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

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