الفئات التي يتم حذف بطاقة التموين منها.. تعرف عليهم

الفئات التي يتم حذف بطاقة التموين منها.. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل خلال الأيام الماضية ولا زالت مستمرة حتى الآن، إذ يسعى العديد من المواطنين التعرف على تفاصيل حذف بطاقة التموين من بعض الفئات الغير مستحقين للدعم.

جاء ذلك عقب القرار الذي سبق وأصدرته وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكشفت عن الفئات التي يتم حذف بطاقة التموين منها، من خلال عمل تحديثات دورية لـ البطاقات التموينية التي يتم بها صرف السلع الغذائية والخبز، والقيان بـ حذف بطاقة التموين بعض الفئات الغير مستحقين للدعم، بناء على عدد من المعايير مثل الدخل، والممتلكات، وغير ذلك.

الفئات التي يتم حذف بطاقة التموين منها

ومن المعروف أنه يتم الكشف عن الفئات التي يتم حذف بطاقة التموين منها بشكل مستمر من خلال خدمة بطاقة التموين التي أطلقتها الحكومة هي وسيلة هامة لدعم الفئات المستحقة وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتأتي التحديثات الدورية التي تجريها الحكومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، يتم حذف بعض الفئات من بطاقة التموين وفقًا لمعايير معينة.

وفي هذا الصدد، الموجز يتناول عرض الفئات التي يتم حذف بطاقة التموين منها، التي سبق وحددتها وزارة التموين ممن يجري حذفها من بطاقة التموين، خلال عمليات التحديث المستمرة، وفق بيان نُشر سابقًا،

وتُعتبر الفئة الأكثر شيوعًا التي يتم حذفها من بطاقة التموين. يتم تحديد مستوى الدخل الذي يستحق بموجبه الفرد أو الأسرة الدعم، فإذا تجاوز دخل الشخص أو الأسرة حدًا معينًا يُعتبر غير مستحق للدعم التمويني، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو أراضي تزيد قيمتها عن مبلغ محدد يتم استثناؤهم من منظومة التموين، والهدف من هذا الاستثناء هو توجيه الدعم للأفراد الأقل امتلاكًا للممتلكات، علاوة على العاملين في المناصب الحكومية العليا، مثل القضاة والوزراء وأعضاء مجلس الشعب، وغالبًا ما يتم استبعادهم نظرًا لمكانتهم ووضعهم المالي.

وجاءت الفئات التي يتم حذف بطاقة التموين منها على النحو التالي:

الفئات التي يتم حذف بطاقة التموين منها

من يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء. من تعدوا على الأراضي الزراعية. من تركوا بطاقاتهم لدى البقالين أو المخابز. في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم حذفهم. في حالة سفر أحد أفراد الأسرة وعدم حذفهم. من يدفعون فواتير هاتف محمول مرتفعة. من يدفعون مصروفات مدرسية عالية. أصحاب الأراضي الزراعية الكبيرة «10 أفدنة فأكثر». أصحاب السيارات الحديثة أو أكثر من سيارة. من لا يصرفون حصصهم التموينية بانتظام. من يتقاضون رواتب أكثر من 9600 جنيه. أصحاب الشركات ذات رأس المال الكبير. من يسددون ضرائب عالية. أصحاب الصادرات والواردات الكبيرة.

حذف الفئات غير المستحقة من بطاقة التموين

وتهدف عمليات حذف الفئات غير المستحقة من بطاقة التموين إلى ضمان توجيه الدعم للأفراد والأسر الأكثر احتياجًا، حيث تبقى هذه المعايير متغيرة وفقًا لسياسات الحكومة الاقتصادية وظروف الدولة، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد بشكل فعال.

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