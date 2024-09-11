بيع منجم السكري.. تصدرت تلك الكلمات البحثية شبكة الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تردد أنباء حول الجدل المثار عن صفقة منجم السكري.

الموجز ينشر تفاصيل ننشر تصريحات رئيس الوزراء عن بيع منجم السكري، والذي علق قائلًا: «هناك عقدا خاصا بمنجم السكرى، ومصر تحصل على حصتها بانتظام تام».

بيع منجم السكري

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال تصريحاته عن أنباء بيع منجم السكري، معقبًا: «فيما يخص حصة مصر، لا يحدث عليها أي نوع من النقاش والجدل، ولا يمكن المساس بحصتنا، و لدينا عقد خاص يتضمن حقوق مصر ولا يمكن الاقتراب منه، وما حدث من اندماج الشركة الشريكة في استغلال المنجم مع شركة أخرى فوزارة البترول تستبين التفاصيل لهذه الصفقة من الشركة الأسترالية ».

إعادة الترتيب في برنامج الطروحات

وأوضح أنهم مستمرون في العمل وفق برنامج الطروحات، إذ أنه تم إعادة الترتيب في برنامج الطروحات الذي سبق وكشفت عنه الحكومة، ومن المرتقب أن يتم إعلانه قريبًا»، مشددًا على أن الدولة تعظم أصولها ولا تبيعها.

صفقة بيع منجم السكري

وفيما يتعلق بتفاصيل صفقة بيع منجم السكري، فقد سبق وأعلنت شركة «أنجلو جولد أشانتي» موافقتها على الاستحواذ على شركة «سنتامين»، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليار دولار، ومن المخطط أن تمنح هذه الصفقة «أنجلو جولد» السيطرة على منجم السكري في مصر، الذي يُعد واحدًا من أكبر وأهم مناجم الذهب في العالم.

بيع منجم السكري

علمًا أن صفقة بيع منجم السكري تأتي كإشارة جديدة على أن كبرى شركات الذهب تسعى للاستحواذ على منافسين أصغر، لا سيما مع تداول الذهب بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية.

أهم مناجم الذهب في العالم

ويعلم الجميع أن منجم السكري يعد واحدًا من أكبر وأهم مناجم الذهب في العالم، في مصر والشرق الأوسط، ويقع في منطقة جبل السكري في صحراء النوبة، بالقرب من مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، ويُعتبر أحد أقدم مواقع تعدين الذهب في العالم، حيث تعود بدايات التنقيب فيه إلى العصر الفرعوني، وكان معروفًا لقدماء المصريين.

كما يُعتبر منجم السكري اليوم أكبر منجم ذهب في مصر، حيث يُنتج سنويًا آلاف الأطنان من الذهب. وتشير التقديرات إلى أن المنجم يحتوي على احتياطي ضخم يتراوح بين 12 إلى 15 مليون أوقية من الذهب، تُدار العمليات في المنجم بشكل مشترك بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "سنتامين"، حيث يُقسم الإنتاج بين الشركة والحكومة، فضلًا عن أنه يمثل مصدرًا هامًا للدخل القومي في مصر، حيث يساهم بشكل كبير في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي من خلال تصدير الذهب إلى الأسواق العالمية.

كما يوفر فرص عمل للكثير من العمال المحليين في منطقة مرسى علم والصحراء الشرقية، ويساهم في التنمية المحلية من خلال الاستثمارات التي تُضخ في البنية التحتية، وعلى الرغم من النجاح الكبير لمنجم السكري في إنتاج الذهب، إلا أن هناك بعض التحديات المتعلقة بالآثار البيئية المحتملة، وتشمل هذه التحديات إدارة المخلفات الناتجة عن عمليات التعدين والتأثير على البيئة المحيطة. لذلك، تلتزم الشركة بتطبيق معايير السلامة والبيئة وفقًا للقوانين المحلية والدولية لتقليل الأضرار.

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