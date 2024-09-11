بعد إتمام الصفقة.. اعرف نسبة مصر من منجم السكري كام

نسبة مصر من منجم السكري كام.. زادت مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة عن « نسبة مصر من منجم السكري كام» عبر محرك البحث جوجل, وذلك بعدما شركة «أنجلو جولد أشانتي» على شركة «سنتامين» المشغلة لمنجم السكري في مصر، بهدف زيادة إنتاج الذهب من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف والتطوير.

تفاصيل صفقة منجم السكري

يتساءل العديد من المواطنين عن تفاصيل صفقة منجم السكري وعن نسبة مصر من المنجم, لذا ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية تفاصيل الصفقة, ونسبة مصر من منجم السكري.

أعلنت "أنجلو جولد أشانتي" عن إتمام صفقة استحواذ بقيمة 2.5 مليار دولار على شركة "سنتامين"، التي تدير منجم السكري في مصر, منح هذا الاستحواذ "أنجلو جولد" سيطرة كاملة على أحد أكبر وأهم مناجم الذهب في العالم.

نسبة مصر من منجم السكري كام

تمتلك مصر نسبة 50% من الأرباح المحققة من منجم السكري قبل الاستحواذ، بالإضافة إلى إتاوة تمثل 3% من إجمالي الإيرادات.

وبلغت حصة الحكومة المصرية من إنتاج المنجم في عام 2023 ما يزيد عن 130 مليون دولار, تزامنًا مع ارتفاع إيرادات «سنتامين مصر» بأكثر من 10% لتصل إلى 892 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتصريحات عمرو حسونة، المدير التنفيذي للشركة.

منجم السكري

كما شهدت نهاية عام 2023 زيادة ملحوظة في عوائد مصر من المنجم، والتي ارتفعت بنسبة 134.4% لتصل إلى 139 مليون دولار، مقابل 59.3 مليون دولار في عام 2022, وانقسمت هذه العوائد بين الإتاوة ونصيب مصر في الأرباح.

نسبة شركة «سنتامين» بعد الاستحواذ

أعلنت «أنجلو جولد» بعد إتمام الصفقة أن مساهميها سيحصلون على نحو 83.6% من الشركة الموسعة، بينما سيحصل مساهمو «سنتامين» على نسبة 16.4%, وتخطط "أنجلو جولد" إلى الاستثمار في تنمية منجم السكري من خلال عمليات استكشاف وتطوير موسعة، سواء في منطقة الامتياز الحالية أو في الكتل المجاورة التابعة لمشروع إيدكس، مما سيطيل من عمر المنجم ويزيد من إنتاجه.

منجم السكري

أكدت «أنجلو جولد» التزامها بعدم إجراء أي تغييرات جوهرية في وظائف موظفي «سنتامين» سواء في مصر أو في كوت ديفوار، موضحة أن العرض النقدي ومساهمة الأسهم تتضمن علاوة بنسبة 37% على سعر إغلاق أسهم «سنتامين» بتاريخ 9 سبتمبر 2024.

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