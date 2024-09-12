مصاريف الجامعات الأهلية لعام 2024-2025.. إليك التفاصيل الكاملة

مع بداية تسجيل الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2024، تتزايد تساؤلات طلاب الثانوية العامة حول مصاريف الجامعات الأهلية، تسعى الجامعات الأهلية إلى توفير التعليم الجامعي بجودة عالية، حيث تضم مجموعة متنوعة من الكليات والتخصصات.

مصاريف الجامعات الأهلية 2024-2025:

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2024-2025:

جامعة الجلالة:

كلية الطب البشري: 145 ألف جنيه.

كلية العلوم الصيدلية: 90 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 130 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 75 ألف جنيه.

كلية علوم التمريض: 40 ألف جنيه.

جامعة المنصورة الأهلية:

كلية الطب البشري: 130 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 110 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 65 ألف جنيه.

كلية التمريض: 40 ألف جنيه.

جامعة حلوان:

كلية طب الأسنان: 120 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 100 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

تنسيق كليات الهندسة في الجامعات الأهلية 2024:

جامعة المنصورة الجديدة: الحد الأدنى 68%.

مصاريف كليات جامعة المنصورة الأهلية 2024

جاءت مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2025 لكلياتها المختلفة المختلفة على النحو التالي:

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2025 كلية الطب البشري 130.000 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2025 كلية طب الأسنان 110.000 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2025 كلية طب الأسنان نحو 90.000 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2025 كلية الهندسة 65.000 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2025 كلية التمريض 40.000 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2025 كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 30.000 ألف جنيه.

جامعة الجلالة: الحد الأدنى 66%.



شروط القبول في الجامعات الأهلية:

تقبل الجامعات الأهلية طلاب الثانوية العامة لعامي 2024 و2023 فقط، ولا يسمح لخريجي السنوات السابقة بالتقديم.



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