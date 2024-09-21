كشف تفاصيل الأزمة.. وزير الصحة: نتحقق من تلوث المياه والطعام في أسوان

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، اليوم السبت، أن التقرير النهائي حول حالات النزلات المعوية التي ظهرت في أسوان سيصدر خلال 48 ساعة.

وأكد الوزير على أهمية هذا التقرير في تقديم معلومات دقيقة حول أسباب الزيادة في حالات النزلات المعوية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة المواطنين، ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية أبرز تصريحات وزير الصحة والسكان حول أعداد المصابين وآخر تطورات «النزلات المعوية» في أسوان.

إجراء الفحوصات والتحليلات اللازمة لمياه الشرب وللأغذية المتداولة في المنطقة

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بجدية على تقييم الوضع الحالي، من خلال إجراء الفحوصات والتحليلات اللازمة لمياه الشرب وللأغذية المتداولة في المنطقة، كما دعا المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة الصحية والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة للحصول على الرعاية اللازمة.

أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الحالات المصابة بالنزلات المعوية تم رصدها في منطقتين محددتين منذ 11 سبتمبر وحتى اليوم.

ولفت الوزير إلى أن الإصابة قد تكون ناتجة عن تلوث في الطعام أو الشراب، مؤكدًا أن هذا سيتم التحقق منه بعد استكمال التحاليل اللازمة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تم احتجازها للعلاج في المستشفيات بلغ 128 حالة، حيث خرج 22 حالة بعد تلقي العلاج، بينما لا يزال عدد قليل في الرعاية المركزة بسبب فقدان السوائل. وأوضح أن عدد الإصابات يعد بسيطًا مقارنة بإجمالي سكان محافظة أسوان، الذي يبلغ 1.6 مليون مواطن، مما يعكس الوضع بشكل عام في المنطقة.

وأوضح وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار أن فريقًا من قطاع الطب الوقائي، برئاسة نائب الوزير للطب الوقائي، توجه إلى أسوان فور رصد حالات التسمم. يعمل الفريق بالتعاون مع فرق متخصصة لضمان سلامة مياه الشرب والطعام، حيث تم أخذ عينات من 103 محطات مياه لفحصها والتأكد من عدم تلوثها.

كما ذكر أن فرق الطب الوقائي قامت بزيارة أماكن بيع الطعام والباعة الجائلين في المناطق المتأثرة، بالإضافة إلى مناظرة الحالات المصابة في المستشفيات. حرص الفريق أيضًا على التوجه إلى المنازل المتضررة لمقابلة الأهالي وتنفيذ إجراءات التوعية للحفاظ على الصحة العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

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