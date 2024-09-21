تفاصيل مثيرة بشأن واقعة تسمم مياه الشرب بأسوان ونقل المصابين إلى المستشفيات

لا حديث في الشارع المصري الآن، سوى عن تسمم مياه الشرب بمحافظة أسوان، وإصابة الأهالي بأمراض خطيرة، تم نقلهم على إثر تسمم مياه الشرب إلى المستشفيات، ومنذ انتشار أخبار عن تسمم مياة الشرب بأسوان واجتاحت حالة من القلق والرعب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، وراحوا يحذرون من شرب مياة الحنفية.

تسمم مياه الشرب بمحافظة أسوان

ومنذ انتشار شائعات تسمم مياه الشرب، امتنع العديد من أهالي محافظة أسوان عن الشرب من المياة، واعتمدوا على شراء المياه المعدنية، خوفا من إصابتهم بالأمراض الخطيرة والتسمم، ونفت وزارة الصحة ما تردد حول تسمم مياه الشرب جملة وتفصيلا، وأكدت أن ما تم تداوله شائعات لا أساس لها من الصحة وبعيدة تماما عما يحدث على أرض الواقع، وأن الحالات التي ايتقبلتها المستشفيات لا تتعدى 28 حالة، كما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه لا يوجد تلوث فى مياه الشرب أدى إلى تسمم حالات، مشيرة إلى أن هذا الكلام عارى تماما من الصحة وغير وارد على الإطلاق.

تلوت المياه في أسوان وإصابة الأهالي بالتسمم

يستعرض “الموجز ” ، القصة الكاملة الخاصة بواقعة تسمم مياه الشرب بمحافظة أسوان، من جميع الجوانب للوقوف على حقيقية الأمر، والأسباب الحقيقية وراء نقل عدد من الأهالي إلى المستشفيات.

تسمم مياه الشرب

تسمم مياه الشرب بعد الانتهاء من الإحتفال بالمولد النبوي الشريف



بداية انتشار واقعة تسمم مياه الشرب بمحافظة التسمم كانت في يوم الخامس عشر من سبتمبر الجارى، عندما احتفل أهالى أسوان بالمولد النبوى الشريف وشارك آلاف المواطنين فى الاحتفالات التى أقيمت فى المحافظة سواء فى خيام وسرادقات الموالد المنتشرة أو فى الموائد التى أقيمت أمام المنازل والمحلات وداخل مضايف العائلات بالقرى والنجوع.



عقب انتهاء المولد وبعد مرور 24 ساعة مباشرة، ظهرت بعض أعراض التسمم الغذائى فى قرية وادى العرب بمركز نصر النوبة بأسوان، وتم نقل نحو 124 حالة إلى مستشفى نصر النوبة المركزى بعد إصابتهم بنزلات معوية وقيئ وإسهال، نتيجة تناول أكلات معينة.

وبعد مرور يوم واحد على هذه الواقعة، بدأت شائعة تسمم مياه الشرب فى الانتشار، واعتمدت هذه الشائعة، على نقل حالات مرضية إلى المستشفيات الخاصة فى مدينة أسوان، كما أكد مروجو الشائعة خلال "بوستات" على مواقع التواصل الاجتماعى عن وفاة سيدة نتيجة هذا التسمم داخل مستشفى الصداقة، وتخصيص طابق كامل داخل المستشفى لاستقبال الحالات.

شائعة تسمم المياه أسبابها بحسب ما تم الترويج له هو سيول وفيضانات السودان التى انجرفت من النيل إلى أسوان بوابة مصر الجنوبية، والبعض أشار إلى نوع جديد من الأمراض هو الذى أدى إلى تلوث المياه.

حقيقة تسمم المياة بأسوان

ومن جانبه أكد عبد الصبور الراوى، أن لجنة ميدانية برئاسته مرت على عدد من محطات مياه الشرب والمرشحات تتضمن المختصين بمعامل التحاليل المتنقلة من الشركة ومديرية الصحة، والتى أكدت نتائج تحليلها خلو المياه من أى تلوث، كما أن نسب الكلور والشبه طبيعية.

وطالب رئيس شركة مياه الشرب، المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات المغرضة، التي يتم انتظارها على مواقع التواصل الإجتماعى.

الصحة تنفي تسمم مياه الشرب بمحافظة أسوان

وفي نفس السياق، أكدت مديرية الشئون الصحية بأسوان، أن ما تم انتشاره بشأن تسمم مياه الشرب في محافظ أسوان، ونقل المواطنين الى المستشفيات، غير صحيح، وأكد الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن ما تردد مؤخراً حول حجز أعداد كبيرة من المواطنين بالمستشفيات مصابين بنزلات معوية لوجود تلوث بمياه الشرب فى بنبان وأبو الريش وبهاريف، كلام عارى تماما وليس له أساس من الصحة.

وأوضح الدكتور محمد سعيد، أنه لا يوجد أى حالات تسمم أو نزلات معوية بسبب تلوث مياه الشرب فى هذه المناطق أو غيرها داخل نطاق المحافظة والتى لو حدثت ستكون الحالات المصابة بالآلاف.

وأشار إلى أن المحتجزين لإصابتهم بنزلات معوية بمستشفيات الجامعة والمسلة والصداقة الجديد وإدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة لا يتعدوا 28 حالة مصابين بنزلات معوية بسبب فيروسات الأمراض الموسمية، أو تناول أطعمة ملوثة، وهذا طبيعى خلال هذه الفترة من السنة.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول تخصيص أحد أدوار مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لاستقبال حالات تسمم، موضحة أن الدور الرابع بالمستشفى قد تم إخلاؤها منذ فترة ضمن خطة لزيادة عدد الأسرة المتاحة بالمستشفى، بعد أن كانت بعض غرفه تُستخدم كسكن للأطباء.

وأوضحت الرعاية الصحية، أنه بخصوص الحالة المذكورة للسيدة خديجة . ع .ف من قرية أبو الريش ، والتى تبلغ من العمر 58 عامًا، نؤكد أنها وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، وكانت تعاني من تاريخ مرضي يشمل ارتفاعًا حادًا في ضغط الدم مع قصور في عضلة التنفس و لاعلاقة لهذه الحالة بأية حالات تسمم.

وناشدت الهيئة، المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم تداول المعلومات المغلوطة التي قد تثير القلق والزعر، مشيرا إلى أن مستشفى أسوان التخصصي مستمر في تقديم خدماته الصحية على أكمل وجه للمرضى المصابين.

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