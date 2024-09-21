تاجيل الدراسة في أسوان بعد تفشي مرض غامض.. المحافظ يكشف الحقيقة

في ظل الظروف الحالية التي تمر بها محافظة أسوان، تزايدت الشائعات حول تعطيل الدراسة بسبب حالات مرضية لذا، قام اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتوضيح الحقائق حول الوضع.

تعطيل الدراسة



خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، نفى المحافظ صحة الشائعات التي تشير إلى تعطيل الدراسة.

وأكد محافظ أسوان أن الأمور في أسوان مستقرة، وأن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي.



وأفاد محافظ أسوان أن نسبة حضور الطلاب في رياض الأطفال تجاوزت 90%، مما يدل على استقرار الحالة التعليمية والتزام أولياء الأمور بتعليم أبنائهم.



و أوضح محافظ أسوان أن الحالات المرضية التي ظهرت مؤخرًا تتركز في منطقتين فقط، وهي إصابات بميكروبات معوية، وليست أمراضًا وبائية أو مستوطنة.

كما أكد أن المحافظة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات.

أكد محافظ أسوان على أن الوضع الصحي تحت السيطرة، ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.

يؤكد محافظ أسوان هذا التقرير أهمية الاعتماد على المعلومات الرسمية في مثل هذه الظروف، ويعكس التزام محافظة أسوان بالحفاظ على سلامة الطلاب واستمرار العملية التعليمية بشكل سلس.

وفي ظل القلق المتزايد حول انتشار مرض الكوليرا في محافظة أسوان، قدم الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة السابق، توضيحات هامة حول الوضع الصحي، مؤكدًا على عدم صحة الشائعات المتعلقة بالمرض.

أشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن وزارة الصحة المصرية أجرت تحليلات أكدت عدم وجود حالات كوليرا في أسوان، مما ينفي الشائعات المتداولة.

وأوضح وزير الصحة السابق، أن الكوليرا هو مرض بكتيري يُعالج باستخدام المضادات الحيوية، وليس عن طريق الحصول على مصل كما يروج البعض.

أكد الوزير السابق على جاهزية الدولة للتعامل مع أي حالات كوليرا في حال ظهورها، مشيرًا إلى المساعدات الطبية التي قدمتها مصر للسودان لمواجهة تفشي المرض هناك.

تطرق حاتم إلى الإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة منذ سنوات، مؤكدًا على أهمية غسل اليدين كوسيلة فعالة للوقاية من المرض. وأكد أن الكوليرا مرض عادي يمكن التصدي له، مشددًا على أن النظام الصحي في مصر قد نجح في مواجهة أمراض أكثر خطورة، مثل كورونا.

اعتبر الوزير السابق أن الحديث عن تعليق الدراسة بسبب الكوليرا غير منطقي، وذلك لعدم وجود حالات مؤكدة ولتاريخ مصر في التعامل مع الكوليرا في عام 1945 دون الحاجة لتعليق الدراسة.

دعا الدكتور حاتم الجهات المعنية للتأكد من سلامة أنظمة الصرف الصحي وضمان عدم اختلاطها بمياه الشرب، لضمان حماية الصحة العامة.

وتأتي تصريحات الدكتور أشرف حاتم لتؤكد ضرورة الاعتماد على المعلومات الدقيقة والموثوقة في مواجهة الشائعات. من المهم متابعة الوضع الصحي عن كثب واتباع الإرشادات الوقائية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية.

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