وزير الصحة السابق: الحديث عن انتشار مرض الكوليرا في محافظة أسوان غير حقيقي ولا نحتاج لأمصال للتعامل مع المرض "خاص"

أكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة السابق ، أن كل ما يثار بشأن انتشار مرض الكوليرا في محافظة أسوان غير حقيقي لافتا إلي إعلان وزارة الصحة المصرية أن التحليلات التي تم إجراءها جاءت نتيجتها سلبية.

وزير الصحة السابق : مرض الكوليرا مرض بكتيري يتم علاجه عبر المضادات الحيوية

وأضاف وزير الصحة السابق في تصريح خاص لـ “الموجز” أن مرض الكوليرا مرض بكتيري يتم علاجه عبر المضادات الحيوية وليس عبر الحصول علي مصل كما يتردد لافتا إلي أن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع الكوليرا في حال انتشاره بالفعل لافتا إلي أن مصر قدمت مساعدات طبية للسودان للتعامل مع انتشار مرض الكولير.

ولفت الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة السابق، لـ “الموجز” أن وزارة الصحة وضعت أرشادات للتعامل مع مرض الكوليرا منذ سنوات طويلة وأهمها الالتزام بغسل اليدين لافتا إلي أن الكوليرا مرض عادي ويمكن التصدي له وأن المنظومة الصحية في مصر نجحت في التعامل مع كورونا وهو مرض أشد خطرا من الكوليرا.

وتابع الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة السابق، أن حديث مواقع التواصل الاجتماعي عن تعليق الدراسة بسبب المخاوف من انتشار الكوليرا غير منطقي اولا لعدم وجود المرض من الأساس ثانيا لأن مصر سبق وأن تعاملت مع انتشار الكوليرا سنة 1945 في حكومة مصطفي النحاس والذي انتشر في عدد من المدن ومع ذلك لم يتم تعليق الدراسة واليوم قدرات المنظومة الصحية في مصر أكثر قدرة في التعامل مع هذا المرض.

وطالب الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة السابق، بضرورة الجهات المشرفة علي الصرف الصحي بالتأكد من التخلص الآمن من الصرف الصحي وعدم اختلاطه مع مياه الشرب لضمان عدم الإصابة بهذا المرض

مرض الكوليرا

تتباين الآراء بين أهالي قرى محافظة أسوان حول أسباب الحالات المرضية المنتشرة، حيث يربط البعض تلك الأعراض بتلوث مياه الشرب، بينما يشير آخرون إلى احتمال وجود وباء كالكوليرا. رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح في مؤتمر صحفي أن الحكومة استبعدت الكوليرا بعد التأكد من سلامة مياه الشرب، ووجهت الفرق المتخصصة للتأكد من سلامة الأغذية.

كما أكد مصدر من الهيئة العامة للمصل واللقاح أن مصر بعيدة عن خطر الكوليرا بفضل محطات تحلية المياه، ولديها كميات من اللقاحات لمواجهة أي طارئ. مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أضاف أن الدولة تتخذ إجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي أي أمراض، ويجب عدم القلق من احتمال انتقال العدوى عبر اللاجئين من السودان.

الجميع متفق على ضرورة متابعة الوضع الصحي واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

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