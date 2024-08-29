مرض الكوليرا في مصر.. طرق الوقاية منه



مرض الكوليرا هو عدوى بكتيرية حادة تصيب الجهاز الهضمي، تُسببها بكتيريا Vibrio cholerae. تتسبب هذه البكتيريا في إسهال مائي شديد، والذي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الحاد وفقدان كبير للسوائل والأملاح، مما قد يكون مهددًا للحياة إذا لم يتم علاجه بسرعة. ويستعرض الموجز خلال السطور التالية كل المعلومات المتعلقة بوضع الكوليرا في مصر.

أعراض مرض الكوليرا

1. إسهال مائي شديد: غالباً ما يُوصف بأنه يشبه "ماء الأرز".

2. تقيؤ: قد يصاحبه في المراحل المبكرة.

3. جفاف: يتسبب في العطش الشديد، جفاف الفم، انخفاض ضغط الدم، وتسارع ضربات القلب.

4. تقلصات عضلية: نتيجة لفقدان السوائل والأملاح.

الكوليرا

وضع مرض الكوليرا في مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماماً من الإصابات بمرض الكوليرا، حيث اتخذت الإجراءات المطلوبة لوقاية المواطنين من انتشار المرض والإصابة به.

مصر شهدت حالات كوليرا في الماضي، ولكن الوضع الوبائي يختلف من فترة إلى أخرى. عادةً ما يتم السيطرة على المرض من خلال تحسين البنية التحتية للصرف الصحي وتوفير مياه شرب نظيفة. إن انتشار الكوليرا مرتبط بشكل رئيسي بالظروف الصحية العامة وفعالية أنظمة الصرف الصحي.

طرق الوقاية من مرض الكوليرا

1. شرب مياه نظيفة: تأكد من غلي أو معالجة المياه قبل الشرب.

2. ممارسات النظافة الجيدة: اغسل يديك بانتظام باستخدام الصابون والماء النظيف، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض.

3. تناول الطعام المطبوخ جيداً: تجنب تناول الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيداً، وخاصة المأكولات البحرية.

4. التطعيم: يوجد لقاح ضد الكوليرا يمكن أن يُعطى في المناطق المعرضة للخطر أو للأشخاص الذين يتنقلون إلى مناطق بها تفشي للمرض.

5. تحسين البنية التحتية: دعم مشاريع تحسين الصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة في المجتمعات.

علاج مرض الكوليرا

علاج الكوليرا يعتمد بشكل أساسي على تعويض السوائل والأملاح التي فقدت، وغالباً ما يكون ذلك عن طريق محلولات الإماهة الفموية. في الحالات الشديدة قد يكون من الضروري استخدام السوائل الوريدية. في بعض الحالات، يمكن استخدام المضادات الحيوية لتقليل مدة المرض وشدته، ولكن العلاج الأساسي هو معالجة الجفاف.

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