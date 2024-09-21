بعد ظهور مرض غامض في أسوان.. كيف انتهي اليوم الأول في الدراسة؟

رغم الحديث عن ظهور مرض غامض في أسوان فقد شهد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، مدير تعليم أسوان، اليوم السبت، انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025 في مجمع هميمي الجبلاوي الابتدائي، حيث استقبل طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال.

كما قام مدير تعليم أسوان بجولة تفقدية شملت مدارس السيدة نفيسة والزيات الابتدائية ومجمع عبد المحسن طاهر رزق الابتدائي، حيث اطمأن على انتظام الدراسة وتوزيع الكتب الدراسية.

وتم اليوم الأول من الدراسة تخصيصه لاستقبال طلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، بالإضافة إلى الصفوف الأولى من المرحلة الإعدادية والثانوية، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية منظمة.

كما تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025 في مختلف مدارس المحافظة، حيث أكد على أهمية الالتزام بحضور الطلاب من اليوم الأول نظرًا لارتباط ذلك بأعمال السنة.

قام المحافظ بتفقد عدد من المدارس للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب، موجهًا بضرورة تحسين البيئة المدرسية من خلال زيادة المسطحات الخضراء، مما يعزز من المظهر الحضاري ويحفز الطلاب على الالتزام والاجتهاد.

كما كلف إسماعيل كمال مديري الإدارات التعليمية بضمان انتظام المعلمين والعاملين، ورفع مستوى النظافة داخل وخارج 1519 مدرسة، التي تضم 10,600 فصل دراسي وتستقبل 409,947 طالب وطالبة.

ظهور مرض غامض في أسوان

وفي ذات السياق فقد أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تفاصيل ظهور مرض غامض في أسوان في بيان اطلعت “الموجز” عليه مشيرة إلي أنها تتابع عن كثب حالة إصابة عدد من المواطنين في محافظة أسوان بأعراض نزلات معوية. وقد تواصلت النقابة مع نظيرتها في أسوان للاطمئنان على صحة المرضى والأطقم الطبية كما التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي بنقيب أسوان د. حامد مكي لتبادل المعلومات والدعم.

وأكدت النقابة استعدادها لتقديم المساعدة من خلال لجنة مصر العطاء إذا دعت الحاجة لمواجعة أي تداعيات لـ ظهور مرض غامض في أسوان .

وأشادت النقابة بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية السليمة للحد من انتشار العدوى.

وزير الصحة د. خالد عبدالغفار أشار إلى رصد 128 حالة إصابة، مع شفاء 22 حالة عقب الإعلان عن ظهور مرض غامض في أسوان.

كما تم التنسيق لتحليل مياه الشرب للتأكد من سلامتها. وأكد أن الوضع الصحي في أسوان مطمئن، وأن الأزمة ستنتهي قريباً.

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