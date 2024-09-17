100دقيقة.. تعرف علي عدد ساعات اليوم الدراسي في النظام الجديد

الصفوف الابتدائية الأولى .. تنشر “الموجز” القرار الوزاري رقم 136 لعام 2024، الذي أصدره وزير التربية والتعليم ، محمد عبد اللطيف، يمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة التعليم في الصفوف الابتدائية الأولى (الصفين الأول والثاني الابتدائي).

وزارة التربية والتعليم

يهدف النظام الجديد إلى تطوير منهجية التعليم والتقويم ليتماشى مع احتياجات تلاميذ الصفوف الابتدائية الأولى في هذه المرحلة الحساسة.

مكونات النظام الجديد لتلاميذ الصفوف الابتدائية الأولى :

توزيع المناهج الدراسية:

تشمل المناهج دروسًا في: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، متعدد التخصصات، التربية الدينية، التربية البدنية والصحية، الرياضيات، وأنشطة التوكاتسو.



يتم تقسيم الحصص الدراسية إلى 15 فترة، مدة كل منها 100 دقيقة.

نظام التقييم:

يعتمد على تقييم شامل يشمل المهام التحريرية، الشفهية، والمهارية.



يتم حساب متوسط درجات التلميذ من خلال التقييم الشهري الذي يصل إلى 100 درجة ويشمل:

المهام التحريرية: 60 درجة (20 درجة لكراسة الأداء الصفي، 20 درجة للمهام المنزلية، 20 درجة للتقييم الأسبوعي).

المهام الشفهية: تفاعل التلميذ مع المعلم يُسجل أسبوعيًا.

المهام المهارية: تقييم المهارات الحياتية مثل استخدام الأشكال الهندسية والتواصل.

الحضور والمواظبة: 5 درجات بناءً على انتظام الحضور.

تصنيف الأداء:

يتم تصنيف الأداء وفقًا لأربعة مستويات:



يفوق التوقعات دائمًا: 85% إلى 100% (اللون الأزرق).

يلبي التوقعات: 65% إلى أقل من 85% (اللون الأخضر).

يلبي التوقعات أحيانًا: 50% إلى أقل من 65% (اللون الأصفر).

أقل من المتوقع: أقل من 50% (اللون الأحمر).

حضور التلاميذ:

يجب أن يكون حضور التلميذ لا يقل عن 60% خلال الفصلين الدراسيين.



إذا لم يتم تحقيق هذه النسبة، يتوجب على التلميذ اجتياز برنامج علاجي لتحسين الأداء.

نظام الدراسة في التعليم الفني الثانوي:

يتم اعتماد 8 ساعات يوميًا في مدارس التعليم الفني الثانوي.



هناك تشديد على الانضباط في حضور الطلاب.

مشاركة المعلمين:

معلمو المواد الأساسية يقومون بتدريس المناهج المختلفة.



معلمو اللغة العربية والتربية الدينية يدرسون منهج القيم واحترام الآخر.



معلمو الحاسب الآلي أو التطوير التكنولوجي يدرسون مادة تكنولوجيا المعلومات.



معلمو المجالات والأنشطة يدرسون مادة المهارات المهنية.

أهمية القرار:

القرار الوزاري رقم 136 لعام 2024 يعد خطوة مهمة نحو تحسين جودة التعليم الابتدائي في مصر، من خلال نظام تقييم شامل يعزز من أداء التلاميذ ويتيح لهم فرصة تطوير مهاراتهم في بيئة تعليمية متقدمة.

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