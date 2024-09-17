تطبيق نظام الغياب الإلكتروني من الأسبوع الأول للدراسة.. إليك التفاصيل ⁩

الغياب الإلكتروني.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الحضور سيكون إلزاميًا لجميع الطلاب في العام الدراسي الجديد مؤكدة أهمية الانضباط الدراسي كما أوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق نظام الغياب الإلكتروني بدءًا من الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد ، الذي ينطلق الأسبوع المقبل، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين يتجاوزون نسبة الغياب المقررة، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تطبيق الغياب الإلكتروني من الاسبوع الأول

وفي مؤتمر صحفي، أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن مواعيد بدء العام الدراسي الجديد، حيث يبدأ العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة للغات والعربي والقومية في 21 سبتمبر الجاري، وينتهي في 5 يونيو 2025، ليشمل 35 أسبوعًا. في المقابل، تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وحول تفاصيل الفصل الدراسي، يبدأ الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى 23 يناير 2025، مع بدء امتحاناته في 11 يناير 2025، أما الفصل الدراسي الثاني فيبدأ في 8 فبراير 2025 وينتهي في 5 يونيو 2025، ويبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو 2025، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، وتُجرى امتحانات الثانوية العامة بدءًا من 14 يونيو 2025.

تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين، من 25 يناير 2025 إلى 6 فبراير 2025، وتشمل جميع مراحل التعليم في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أصدرت المديريات التعليمية تعليمات لضمان الانضباط المدرسي وتنظيم استقبال الطلاب. تم التأكيد على تحصيل الرسوم الدراسية وفقًا للقرار الوزاري، مع الإعلان عنها في أماكن بارزة بالمدارس. كما شددت التعليمات على مراجعة التحصيل الإلكتروني للرسوم وتشكيل لجان لمراقبة هذه العملية.

كما تركز التعليمات على تعزيز قيم المواطنة ومحاربة التطرف الفكري من خلال بث الأغاني الوطنية، والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني خلال طابور الصباح. كما تم تخصيص الحصة الأولى للحديث عن المشروعات القومية وقيم الولاء للوطن.

دعت التعليمات إلى تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية والأماكن التاريخية، وضرورة التصدي لظاهرة التنمر بين الطلاب، مع تفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي. كما أكدت على أهمية الالتزام بالقرارات واللوائح الخاصة بالانضباط المدرسي ومنع استخدام العقاب البدني أو النفسي.

وشملت التعليمات أيضًا ترشيد استهلاك الموارد مثل الطاقة والمياه، وتشجيع الطلاب على المشاركة في زراعة المساحات الخضراء. كما شددت على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي ومنع الدروس الخصوصية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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