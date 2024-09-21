نشرة الموجز التعليمية .. وزارة التربية والتعليم تصدر توصيات هامة للموجهين قبل انطلاق الدراسة.. وزير التربية والتعليم: كثافات الفصول لن تزيد عن 50 طالبًا

نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.

وزارة التربية والتعليم تصدر توصيات هامة للموجهين قبل انطلاق الدراسة



أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات مهمة للموجهين استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم : الالتزام بخطة الزيارات والتواجد في المدرسة

وأكدت وزارة التربية والتعليم في تصريحات اطلعت عليها “الموجز” على ضرورة الالتزام بخطة الزيارات والتواجد في المدرسة منذ بداية اليوم، بما في ذلك حضور

طابور الصباح

. يجب أن تشمل الزيارة الفنية قضاء وقت داخل الصفوف الدراسية، بحيث لا تقل عن زيارتين لمعلمَيْن مختلفَيْن.

كما أوصت وزارة التربية والتعليم برصد ما يقوم به المعلم من متابعة للأداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييم الأسبوعي. ويجب متابعة شرح المعلم داخل الصف واستراتيجيات التدريس المتنوعة، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب. يتعين على الموجهين ملاحظة قدرة المعلم على استثارة قدرات الطلاب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية، بالإضافة إلى إدارة وقت الحصة وفاعلية إشراك جميع الطلاب.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أهمية الابتكار في العملية الصفية سواء في التدريس أو التواصل مع الطلاب، مع ضرورة إضفاء المتعة على التعلم. يُفترض تدوين نتائج الزيارة في سجل زيارات التوجيه الفني بشكل تفصيلي، مع توجيه المعلمين وإعطائهم نصائح مهنية بأساليب إيجابية تشجعهم على بذل مزيد من الجهد، مع الأخذ في الاعتبار نتائج الزيارات عند تقييم الكفاءة المهنية في تقارير الأداء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أيضًا على متابعة استخدام المعامل لإجراء التجارب العملية في مادة العلوم، بالإضافة إلى استثمار الوسائل التكنولوجية في التدريس، مما يسهم في تحسين كفاءة العملية التعليمية. يُعتبر تفعيل المكاتب الفنية آلية فعالة للتنمية المهنية المستدامة.

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير نظام التعليم لمواكبة التحديات العالمية وتعزيز مهارات الطلاب. يتضمن هذا التطوير عدة محاور رئيسية.

1. تمت مراجعة المناهج الدراسية لتكون أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات سوق العمل. تركز المناهج الجديدة على التفكير النقدي، والابتكار، والمهارات الحياتية.

2. تولي الحكومة أهمية كبيرة لتدريب المعلمين، من خلال برامج مهنية مستمرة تضمن استخدام استراتيجيات تدريس فعالة وملائمة.

3. تم إدخال التكنولوجيا في الفصول الدراسية، مثل الألواح الذكية والبرامج التعليمية، مما يعزز تجربة التعلم ويزيد من تفاعل الطلاب.

4. يتم التركيز على تطوير التعليم الفني والتدريب المهني لتلبية احتياجات السوق، مما يساهم في تقليل البطالة.

5. تسعى وزارة التعليم إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مما يسهل توفير الموارد والدعم اللازم لتطوير المؤسسات التعليمية.

خاتمة: يعد تطوير التعليم في مصر خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة. يتطلب الأمر استمرار الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذا التحول.

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وزير التربية والتعليم: كثافات الفصول لن تزيد عن 50 طالبًا خلال العام الدراسي الجديد



زار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من المدارس في محافظة أسيوط للاطمئنان على جاهزية المؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد.

وزير التربية والتعليم

وأكد وزير التربية والتعليم في تصريحات اطلعت عليها “الموجز”أن كثافة الفصول في معظم المدارس لن تتجاوز 50 طالبًا، مشددًا على أهمية توفير تعليم جيد للطلاب لمساعدتهم في مواجهة تحديات المستقبل.

وزير التربية والتعليم يعرب عن عزمه زيارة جميع المدارس

كما أعرب وز ير التربية والتعليم عن عزمه على زيارة جميع المدارس، بما في ذلك تلك الموجودة في القرى، لمتابعة سير العملية التعليمية بنفسه.

وزير التربية والتعليم : جميع القرارات مدروسة وتأتي بعد زيارات واجتماعات

وردًا على الانتقادات حول اتخاذه قرارات سريعة، أوضح وزير التربية والتعليم أن جميع القرارات مدروسة وتأتي بعد زيارات واجتماعات مع المعلمين والمتخصصين في مجال التعليم.

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