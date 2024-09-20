تعليمات مهمة من « وزارة التربية والتعليم » للمدارس بشأن الشرح والواجبات المنزلية

مع بدء العام الدراسي الجديد غداً السبت، أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية انتظام العملية التعليمية وتعزيز الأداء داخل الفصول الدراسية.

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم : ضرورة استخدام وسائل وطرق تعليمية فعالة

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة استخدام وسائل وطرق تعليمية فعالة، مثل كشكول الحصة والكتاب المدرسي، حيث تم تخصيص كشكول واحد يتكون من ثلاثة أجزاء.

وتنشر “الموجز” تعليمات وزارة التربية والتعليم كاملة

الجزء الأول يتعلق بالأداءات الصفية، حيث يخصص المعلم تكليفات للطلاب أثناء الشرح، ما يُعتبر جزءاً مهماً من التقويم التكويني.

الجزء الثاني خاص بالأداءات المنزلية، ويتضمن تكليفات مرتبطة بالدرس تُنجز في المنزل، حيث يقوم المعلم بتصحيحها وتقييم التزام الطلاب.

الجزء الثالث مخصص للتقييم الأسبوعي، يهدف إلى قياس مدى تحقق نتائج التعلم، ويستخدم كأداة سريعة لتقييم تقدم الطلاب.

اختبارات متكافئة

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إجراء ثلاثة اختبارات متكافئة لكل فصل دراسي، تُوزع بأسلوب يضمن الاعتماد على معارف الطلاب ومهاراتهم حيث تعتبر هذه الاختبارات أدوات فعالة لقياس نواتج التعلم وتحديد أداء كل طالب بناءً على التقييمات السابقة.

توجيهات للموجهين والمعلمين

أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات للموجهين، أكدت فيها على ضرورة الالتزام بخطة الزيارات والحضور منذ بداية اليوم الدراسي، بما في ذلك طابور الصباح.

كما شددت على أهمية زيارة الصفوف الدراسية بحد أدنى مرتين لمعلمَين مختلفَين، ومتابعة تحضير المعلمين وتنفيذ الدروس.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية استخدام المعامل في التجارب العملية، خاصة لمادة العلوم، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية المتاحة. وتم التأكيد أيضاً على تفعيل المكاتب الفنية كآلية مهمة لتحقيق التنمية المهنية المستدامة.

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم في تصريحات اطلعت عليها “الموجز” أكدت أن كثافة الفصول في أغلب المدارس لن تتجاوز أبدا عن 50 طالبًا، لافتا إلي أهمية توفير تعليم جيد للتلاميذ من أجل مساعدتهم في مواجهة تحديات المستقبل.

كما أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن عزمه على زيارة جميع المدارس، بما في ذلك تلك الموجودة في القرى، لمتابعة سير العملية التعليمية بنفسه.

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