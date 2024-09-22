كلمة السر عهدة.. وزير التربية والتعليم يثير جدلًا حول السبورات الذكية بمدارس قنا

أشاد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اليوم الأحد، بموهبة إحدى الطالبات في مدرسة تحيا مصر بمحافظة قنا، وذلك بعد إلقائها قصيدة شعرية بأسلوب مميز نال إعجاب الحضور أثناء زيارته للمحافظة ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل.

تفاصيل أشادة وزير التربية والتعليم

خلال الطابور الصباحي، اقترب وزير التربية والتعليم من الطالبة، مشيدًا بأدائها، حيث قال: "برافو عليكِ، استمري في هذا الاتجاه، أداءك ممتاز"، مما جعلها تشعر بالسعادة والفخر.

ورافق وزير التربية والتعليم في هذه الزيارة كل من الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ونائبه الدكتور حازم عمر، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ووفاء رشاد، مدير إدارة قنا التعليمية، وقد قاموا بجولة في عدد من المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وزير التربية والتعليم

زيارة وزير التربية والتعليم عدد من المدارس

وبدأ عبداللطيف وزير التربية والتعليم جولته بتفقد مدرسة تحيا مصر، ثم حضر الطابور الصباحي في مدرسة سيدي عمر، وخلال هذه الزيارات، استقبل الطلاب الوزير بالورود والهدايا، معربين عن تقديرهم له.

وعبر وزير التربية والتعليم عن اعتزازه بهم خلال زيارته الثانية لمحافظة قنا منذ توليه منصب وزير التربية والتعليم.

أهمية استخدام السبورات الذكية

وفي سياق أخر، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، خلال لقائه مع مديري المدارس أن المدارس الثانوية الحكومية تتمتع بإمكانيات تقنية متقدمة تتفوق على تلك المتاحة في المدارس الخاصة.

وأكد أهمية استخدام السبورات الذكية الحديثة لتحسين جودة التعليم، كما أبدى الوزير تفهمه لمخاوف بعض المعلمين من اعتبار هذه الأجهزة "عهدة"، مشددًا على ضرورة استغلالها بالشكل الأمثل. استجابةً لتوجيهاته، بدأت المدارس الثانوية الحكومية اليوم بتفعيل استخدام السبورات الذكية في شرح الدروس لطلاب المرحلة الثانوية.

وزير التربية والتعليم

توفير منظومة تعليمية متميزة

وأعلنت الوزارة تشكيل فرق صيانة متخصصة لمتابعة أداء هذه الأجهزة وإصلاح أي أعطال بشكل سريع، مشيرًا إلى جهود الوزارة لتوفير منظومة تعليمية متميزة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر التعليم الخارجية.

وأكد أن أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لضمان استمرارية العملية التعليمية حيث دعا الوزير إلى متابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب الفعلي، مشددًا على استخدام الشاشات التفاعلية والمعامل في حصص العلوم.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على تأمين وصول الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية خلال الأسبوع الأول، مع التركيز على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بصرامة، ومعالجة مشكلة الكثافة الطلابية لتحسين بيئة التعليم.

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