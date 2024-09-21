مفيش طباشير.. المدارس الثانوية الحكومية تستخدم السبورات الذكية

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه مع مديري المدارس، أن المدارس الثانوية الحكومية تمتلك إمكانيات تقنية متقدمة تفوق تلك الموجودة في المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أهمية استخدام السبورات الذكية الحديثة ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل .

المدارس الثانوية الحكومية تستخدم السبورات الذكية

كما عبّر وزير التربية والتعليم عن تفهمه لمخاوف بعض المعلمين من اعتبار هذه الأجهزة "عهدة"، مؤكدًا على ضرورة استغلالها لتحسين جودة التعليم.

ومن جانبه، استجابةً لتوجيهات الوزير، بدأت المدارس الثانوية الحكومية اليوم بتفعيل استخدام السبورات الذكية في شرح الدروس لطلاب المرحلة الثانوية. كما أعلنت الوزارة عن تشكيل فرق صيانة متخصصة لمتابعة أداء هذه السبورات والتدخل السريع لإصلاح أي أعطال.

مع انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم، 21 سبتمبر، في عدة محافظات، أشار الوزير إلى جهود الوزارة لتوفير منظومة تعليمية متميزة، تسهم في تقليل الاعتماد على مصادر التعليم الخارجية. وأكد على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لضمان استمرارية العملية التعليمية.

كما دعا الوزير إلى متابعة انتظام الدراسة والحضور الفعلي للطلاب، مشددًا على استخدام الشاشات التفاعلية والمعامل في حصص العلوم. وذكرت الوزارة أنها تعمل على تأمين وصول الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية خلال الأسبوع الأول، مع التركيز على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بصرامة، ومواجهة مشكلة الكثافة الطلابية لتحسين بيئة التعليم.

اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية.. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم