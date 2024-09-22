تفاصيل استبعاد مدير مدرسة صناعية للبنات بالفيوم لضبطه في وضع غير لائق مع إحدى العاملات

في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، قررت الدكتورة أماني قرني، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم، استبعاد مدير مدرسة صناعية للبنات بمركز أبشواي من منصبه ونقله إلى ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مع إحالته للتحقيق ويكشف “الموجز” التفاصيل.

تفاصيل استبعاد مدير إحدى المدارس الصناعية للبنات

جاء ذلك بعد تلقي وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم بلاغًا من أمن المدرسة حول مشاهدة المدير، الذي يحمل درجة الدكتوراه، في وضع غير لائق مع إحدى العاملات داخل أحد الفصول الدراسية في إحدى المدارس الصناعية للبنات.

وكيلة وزارة التربية والتعليم

كما قررت وكيلة وزارة التربية والتعليم إحالة العاملة للتحقيق بديوان إدارة أبشواي التعليمية، وتكليف وكيل المدرسة بإدارة شؤونها مؤقتًا حتى يتم تعيين مدير جديد خلال الأسبوع الجاري.

وزارة التربية والتعليم

توجيهات وزارة التربية والتعليم

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات للمديريات التعليمية تتعلق بالواجب المدرسي وكشكول الطلاب، بهدف تعزيز العملية التعليمية وتحسين أداء الطلاب وفيما يلي أبرز التفاصيل:

يجب على كل طالب إحضار الكتاب المدرسي وكراسة النشاط، بالإضافة إلى كشكول مقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية.

يُطلب من الطلاب الإجابة على أسئلة لقياس مدى تركيزهم واهتمامهم أثناء الدرس. يرتبط الواجب المنزلي بنواتج التعلم، ويجب على المعلمين متابعة تنفيذه في الحصة التالية، حيث يُعد جزءًا من

تقييم أداء الطالب ويؤثر على درجات أعمال السنة.

ستُجرى امتحانات أسبوعية قصيرة لتقييم نواتج التعلم، مما يساهم في تحديد نقاط الضعف لدى الطلاب وتعديل استراتيجيات التدريس.

تُطلب من المديريات تقديم ثلاثة نماذج للتقييم الأسبوعي لكل فصل لضمان جدية التقييم.

استخدام الكشكول كأداة لتقييم أداء المعلم داخل الفصل، ويؤثر في تقرير الكفاءة المهنية.

يُطلب من الموجهين حضور الفصول لمدة 15-20 دقيقة لتقييم الأداء التعليمي وضبط الصف.

يجب على الموجهين قراءة المناهج الجديدة لضمان تقديم إضافة حقيقية خلال تواجدهم في الفصول وتقديم الدعم للمعلمين.

يُشدد على أهمية تكريم المعلمين المتميزين لتشجيع التنافس والتميز بين الهيئة التدريسية.

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