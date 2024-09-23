كل ماتريد معرفته عن التقديم للمدينة الجامعية في جامعة الأزهر 2024-2025

يستعد العديد من الطلاب الجدد لـ التقديم للمدينة الجامعية في جامعة الأزهر 2024 - 2025 بعد أن ظهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، لذلك يتسألون عن طريقة التقديم للمدينة الجامعية من خلال المنصة الإلكترونية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن التقديم للمدينة الجامعية في جامعة الأزهر 2024 - 2025 بالإضافة إلى معرفة الرابط الرسمي للتقديم والخطوات التي يجب اتباعها وأخر موعد للتقديم بجامعة الأزهر الشريف.

التقديم للمدينة الجامعية في جامعة الأزهر 2024 - 2025

رابط التقديم للمدينة الجامعية في جامعة الأزهر 2024 - 2025

يمكن للطلاب التقديم للمدينة الجامعية في جامعة الأزهر 2024 - 2025 من خلال الرابط الرسمي لموقع الأزهر الشريف من هنــــــــــــا ولن يتم التقديم إلا بعد إعلان جامعة الأزهر عن موعد التقديم الرسمي.

خطوات التقديم للمدينة الجامعية في جامعة الأزهر 2024 - 2025

قم بزيارة موقع جامعة الأزهر الإلكتروني.

ابحث عن قسم المدن الجامعية من القائمة الرئيسية للموقع.

اختر خيار التسجيل للتقديم في المدن الجامعية بنين وبنات.

قم بتعبئة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في نموذج التقديم بدقة.

تأكد من دفع رسوم التقديم المحددة والبالغة 150 جنيهًا.

بعد التقديم، تابع حالة طلبك عبر الموقع الرسمي.

متى يبدأ التسجيل في جامعة الأزهر؟

يبدأ التسجيل في جامعة الأزهر من خلال إعلان رسمي من الأزهر الشريف حول بدأ فتح باب التسجيل والتقديم للمدينة الجامعية في جامعة الأزهر 2024 - 2025، ومن المقرر إعلانها خلال الأيام المقبلة قبل بداية العام الدرراسي الجديد للحامعات يوم 28 سبتمبر الجاري.

التقديم للمدينة الجامعية في جامعة الأزهر 2024 - 2025

رسوم تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر للطلاب الجدد

يشمل رسوم تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر للطلاب الجدد للتسكين من 150 جنيهًا بدلًا من 60 جنيه، ويمكن التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لجامعة الأزهر الشريف، خلال أيام من إعلان التقديم.

مصاريف المدينة الجامعية جامعة الأزهر للطلاب الجدد

يشمل مصاريف السكن المتميز بالمدينة الجامعية بالأزهر، في الغرفة فردية 1300 جنيه شهريًا، غرفة زوجية تشمل 1100 جنيه شهريًا، الغرفة لثلاثة أشخاص تشمل 900 جنيه شهريًا، الغرفة لأربعة أشخاص تصل إلى 800 جنيه شهريًا.

ويشمل السكن الاقتصادي بالمدينة الجامعية بالأزهر 650 جنيه شهريًا وللسكن العادي 300 جنيه شهريًا.

مصاريف السكن بالمدينة الجامعية بالأزهر لطلاب الجيزة والقليوبية

للطلاب الحاصلون على تقدير مقبول بـ 552 جنيهًا شهريًا.

من تم نقله بعنصر واحد 652 جنيهًا شهريًا.

من تم نقله بعنصرين 752 جنيهًا شهريًا.

الطلاب من محافظتي الجيزة والقليوبية852 جنيهًا شهريًا.

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