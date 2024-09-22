تعرف على موعد غلق تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024.. تفاصيل

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية ارتفاعًا في استفسارات أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة حول نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة لعام 2024. في هذا السياق، يستعرض موقع "الموجز" تفاصيل نتيجة تقليل الاغتراب والموعد المتوقع للإعلان عنها.

موعد غلق تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مرحلة تقليل الاغتراب بدأت يوم الجمعة، 20 سبتمبر 2024، وستستمر لمدة ثلاثة أيام حتى اليوم الأحد، 22 سبتمبر 2024، حيث سيغلق باب التسجيل في تمام الساعة 7 مساءً.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب

يترقب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة نتيجة تقليل الاغتراب، والتي من المتوقع أن تظهر بعد 72 ساعة من غلق باب التسجيل. وبالتالي، يُتوقع صدور النتائج في نهاية الأسبوع الجاري، تحديدًا يومي الأربعاء أو الخميس 25 و26 سبتمبر 2024.

ستظهر نتيجة تقليل الاغتراب على الموقع الإلكتروني التابع لمكتب تنسيق الجامعات والمعاهد، ويمكن الوصول إليه من خلال الرابط المخصص.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية للتنسيق من خلال الضغط هنا.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري كما هو مسجل في بطاقة التنسيق أو شهادة الثانوية العامة.

الضغط على زر "عرض النتيجة" لتظهر حالة طلب تقليل الاغتراب وما إذا تم قبول الطلب للانتقال إلى الجامعة المطلوبة.

يُفضل طباعة النتيجة للاحتفاظ بنسخة منها للاستخدام أثناء إجراءات التسجيل في الجامعة.

تستمر وزارة التعليم العالي في توفير المعلومات اللازمة للطلاب، مما يسهل عليهم اتخاذ الخطوات التالية في مسيرتهم الأكاديمية.

كليات المرحلة الثالثة الشعبة العلمية 2024

- تربية العريش رياضة.

- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

- تربية رياضية بنات سوهاج.

- تربية مطروح رياضه.

- تربية رياضية بنات أسيوط.

- تربية رياضية بنات مدينة السادات.

- تربية رياضية بنين السويس.

- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

- تربية رياضية بنين العريش.

- تربية مدينة السادات رياضة.

- تربية رياضية بنات العريش.

- تربية الوادي الجديد رياضة.

- تربية رياضية بنين مطروح.

- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية أسوان رياضة.

- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية رياضية بنات الفيوم.

- تربية رياضية بنات بور سعيد.

- تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم.

- تربية رياضية بنين أسوان.

- تربية نوعية مطروح.

- تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

- تربية رياضية بنين أسيوط.

- تربية الفيوم رياضة.

- تربية رياضية بنات الزقازيق.

- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر.

- تربية نوعية المنصورة بميت غمر.

- تربية رياضية بنات المنيا.

- تربية نوعية سوهاج.

- تربية رياضية بنات طنطا.

- تربية سوهاج رياضة.

- تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية.

- تربية رياضية بنات الإسكندرية.

- تربية كفر الشيخ رياضة.

- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

- تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

- تربية طفولة العريش.

- تربية رياضية بنين بور سعيد.

- تربية بني سويف رياضة.

- تربية المنيا رياضة.

- تربية رياضية بنين المنصورة.

- تربية نوعية أسوان.

- تربية موسيقية حلوان.

- تربية رياضية بنين مدينة السادات.

- تربية رياضية بنين بني سويف.

- تربية طفولة أسوان.

- تربية رياضية بنات السويس.

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية.

- تربية رياضية بنين سوهاج.

- تربية طفولة مبكرة مطروح.

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