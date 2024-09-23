نشرة الموجز التعليمية ..الإجازات الرسمية خلال العام الدارسي الجديد 2024 - 2025 .. درجة قبول تنسيق كلية التمريض بجامعة الأزهر للعام الدراسي 2024-2025

نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.



دليلك الشامل لـ الإجازات الرسمية خلال العام الدارسي الجديد 2024 - 2025



بدأ العام الدراسي الجديد في المدارس المصرية يوم السبت 21 سبتمبر 2024، حيث شهدت المدارس استقبال الطلاب بحفاوة، بينما يبحث بعض من الطلاب عن الاجازات الرسمية في العام الدراسي، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد الاجازات الرسمية خلال العام الدارسي الجديد 2024 2025.

الإجازات الرسمية خلال العام الدارسي الجديد 2024 2025

الإجازات الرسمية



تتضمن الإجازات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025 ما يلي:

- 7 يناير 2025: عيد الميلاد المجيد

- 25 يناير: ذكرى ثورة 25 يناير

- 30 مارس: عيد الفطر المبارك

- 21 إبريل: عيد الربيع (شم النسيم)

- 25 إبريل: عيد تحرير سيناء

- 1 مايو: عيد العمال

- 6 يونيو: عيد الأضحى المبارك

- 30 يونيو: ذكرى ثورة يونيو

- 23 يوليو: عيد الثورة

توجيهات وزير التربية والتعليم

في سياق متصل، هنأ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع العاملين بالمدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، كما أكد على ضرورة تنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين لضمان سير العملية التعليمية بشكل منضبط.

وأوضح الوزير أهمية التأكد من وصول الكتب الدراسية وتوزيعها، بالإضافة إلى الالتزام بالكثافات الطلابية والإجراءات الوزارية لتحقيق انتظام العام الدراسي، كما أكد على دور الوزارة في تقديم نظام تعليمي متميز يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للطلاب، مع التركيز على استخدام الشاشات التفاعلية والمعامل خلال حصص العلوم.

ودعا عبداللطيف إلى متابعة مستمرة للمدارس لضمان انتظام حضور الطلاب وأداء الواجبات المدرسية، بما يسهم في نجاح العملية التعليمية.

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تعرف على درجة قبول تنسيق كلية التمريض بجامعة الأزهر للعام الدراسي 2024-2025



أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025، مع تحديد مؤشرات القبول في كلياتها المختلفة، بما في ذلك كليات التمريض، وذلك لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق كلية تمريض في جامعة الأزهر

أوضحت الجامعة أن تنسيق القبول في كليات التمريض لهذا العام جاء على النحو التالي:

- كلية تمريض بنات القاهرة: 88.92%

- كلية تمريض بنات دمياط: 88.31%

- كلية تمريض أسيوط: 87.85%

تنسيق كلية التربية بجامعة الأزهر 2024

بينما جاء تنسيق كلية التربية بجامعة الأزهر كالتالي:

- تنسيق كلية التربية بنين القاهرة تخصص عام علمى 50.77.

- تنسيق كلية التربية بنين القاهرة تخصص عام أدبى 50.32%.

- تنسيق كلية تربية بنات القاهرة تخصص عام علمى 74%.

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