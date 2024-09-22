اعرف توزيع منهج الكمبيوتر للثانوية العامة 2025 وعدد الإجازات الرسمية

تفاصيل توزيع منهج الكمبيوتر للمرحلة الثانوية

صرح مكتب إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع منهج الكمبيوتر للمرحلة الثانوية 2025، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024 2025.

ويود المدرسون معرفة توزيع منهج الكمبيوتر للصفوف الأولى والثانية والثالث من الثانوية العامة، وذلك لمعرفة الموضوعات والأنشطة المصاحبة، وكيفية تقسيمها على أشهر الفصل الدراسي الأول.

توزيع مادة الكمبيوتر الثانوية العامة 2025

تعد مادة الكمبيوتر من المواد غير المضافة إلى المجموع، لكنها تدرس للطلاب في المدارس، ولهذا يحتاج المدرسون توزيع المادة لتدريسها وانهاء موضوعاتها في الفترة الزمنية المحددة لها خلال الترم الأول.

وسيتم توزيع منهج الكمبيوتر للمرحلة الثانوية 2025 بداية من شهر سبتمبر 2024، وسيتم تقسيم المنهج بالتوالي على شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024، ويخصص شهر يناير 2025 للمراجعة والامتحانات للفصل الدراسي الأول.

عدد الإجازات الرسمية ووحدات وموضوعات مادة الكمبيوتر

ويحتوي منهج مادة الكمبيوتر للمرحلة الثانوية على وحدات عديدة تصل إلى ثلاث وحدات وكل وحدة تتكون من موضوعين إلى ثلاث موضوعات، بجانب أنشطة إثرائية وموضوعات إثرائية وأنشطة مصاحبة.

وذلك أن الفصل الدراسي الأول يملك أجازتين رسميتين فقط وهي أجازة 6 أكتوبر 2024، وأجازة 7 يناير 2025، وهذا وفقًا للمواعيد الرسمية للأجازات.

توزيع منهج الكمبيوتر للمرحلة الإعدادية أزهري 2025

أعلنت الإدارة العامة للتعليم الإعدادي المختصة بالخطة والمنهج التابع لقطاع المعاهد الأزهرية، عن توزيع منهج الكمبيوتر للمرحلة الإعدادية 2024 2025 أزهري ترم أول، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024 2025.

وينشر موقع «الموجز » توزيع مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفوف الأولى والثاني والثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الأول للمنهج النظري والعملي، والأول والثاني والثالث الثانوي.

تفاصيل منهج الكمبيوتر للمرحلة الأزهرية وتحديدا الإعدادية

ستقسم الدروس على أشهر الفصل الدراسي الأول وهي (سبتمبر 2024 – أكتوبر 2024 – نوفمبر 2024 – ديسمبر 2024 – يناير 2025).

بينما سيتم تخصيص شهر يناير لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي يتكون من دروس ووحدات، تقسم بشكل متوازن بحسب عدد الحصص للمادة في كل شهر.

مع العلم أن جميع الموضوعات يتم تدريسها من الكتاب الإلكتروني المقرر على طلاب المرحلة الإعدادية لكل صف، في مدارس وزارة التربية والتعليم، والمتاح على موقع الوزارة.

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