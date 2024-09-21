توزيع منهج مادة التاريخ الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع منهج مادة التاريخ الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025، يستعد المعلمون لمتابعة توزيع الدروس المقررة، وذلك لضمان تحضير المواد الدراسية بشكل فعّال، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

توزيع منهج مادة التاريخ الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول

توزيع منهج مادة التاريخ الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025 كما يلي:

- 21 سبتمبر 2024:الوحدة الأولى - الحضارة العربية وظهور الإسلام: الدرس الأول - حضارات شبه الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام.

- 28 سبتمبر 2024:متابعة الدرس الأول

- 5 أكتوبر 2024: الدرس الثاني - ظهور الإسلام.

- 12 أكتوبر 2024: متابعة الدرس الثاني.

- 19 أكتوبر 2024: الدرس الثالث - دعائم بناء الدولة الإسلامية.

-26 أكتوبر 2024:متابعة الدرس الثالث.

- 2 نوفمبر 2024: الدرس الرابع - الأخطار التي واجهت الدولة الإسلامية في المدينة النبوية.

- 9 نوفمبر 2024: متابعة الدرس الرابع.

- 16 نوفمبر 2024:الوحدة الثانية - الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام: الدرس الأول - الدولة الإسلامية عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

- 23 نوفمبر 2024:متابعة الدرس الأول.

- 30 نوفمبر 2024: الدرس الثاني - الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين.

جدير بالذكر ان، يأتي هذا التوزيع كخطوة مهمة في تنظيم العملية التعليمية وتسهيل متابعة الدروس من قبل الطلاب والمعلمين على حد سواء.

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